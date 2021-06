La facturació de les empreses a l’Estat a l’abril va créixer un 59% en termes interanuals. És la variació més gran de la sèrie històrica –es tenen dades des del 2003- i gairebé quaranta punts superior a la taxa registrada el març passat (+20,9%), que fins ara tenia el rècord. El fort augment de l’abril s’explica per la caiguda de l’activitat registrada en el mateix període de l’exercici anterior per la crisi de la covid-19. L’abril del 2020, l’Índex de la Xifra de Negocis Empresarials (ICNE) va caure un 40%, la davallada més gran de la sèrie històrica, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El fort augment de les vendes respon en bona part a la recuperació dels sectors vinculats a les indústries extractives i manufactureres (+69,4%) i al comerç, tant al detall com majorista (+63,%2).