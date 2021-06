Facua va advertir ahir que la factura elèctrica corresponent al mes de juny serà la més cara de la història, coincidint amb l’entrada en vigor del nou sistema de tarifes. Segons els càlculs de l’associació de consumidors, la factura mensual de l’usuari mitjà serà de 88,76 euros, el 46,5% més en comparació del mateix mes de l’exercici anterior. En cas que la rebaixa de l’IVA de la llum –del 21% al 10%- anunciada pel Govern espanyol repercutís als usuaris «de forma immediata», la factura se situaria en 80,7 euros mensuals, el 33,2% més en termes interanuals. Facua exigeix a l’Executiu que la rebaixa de l’IVA a la llum sigui permanent per als consumidors domèstics i no només fins al desembre, tal com es va anunciar. L’associació reclama al Govern espanyol que impulsi reformes en la subhasta elèctrica, ja que considera que són «l’autèntica clau per abaratir» la factura dels consumidors.