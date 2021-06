En ple compte enrere per a una insòlita edició del Mobile World Congress (MWC) marcada per la covid-19, el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, va assegurar ahir que «l’èxit» ja està garantit. «La gent em pregunta quin seria l’èxit d’aquesta edició. És molt fàcil: obrir portes dilluns, que la gent entri, i demostrar al món que la covid no ens vencerà», va sentenciar. Segons GSMA, el MWC podria reunir prop de 35.000 assistents, entre presencials i virtuals. «Més enllà del número de visitants, el millor d’aquest Mobile és celebrar-lo», va remarcar l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín.

Hoffman va presumir del paper que té el Mobile en la sortida de la crisi del coronavirus, tot subratllant la importància que ha tingut la connectivitat d’ençà que va esclatar la pandèmia. «D’aquesta crisi en sortirem més forts, cohesionats i vibrants», va assegurar, i va asseverar que és «un gran orgull» tornar a posar en marxa el MWC el 28 de juny «i obrir-lo al negoci, a la vida i a la ciutat».

Durant la presentació de les activitats de l’Hospitalet Experience –la programació cultural i gastronòmica organitzada al municipi durant el MWC-, Hoffman i l’alcaldessa, Núria Marín, van voler fugir de les xifres d’una edició molt reduïda en comparació d’anys enrere, i tots dos es van centrar a destacar la celebració de la cita per si mateixa. Per commemorar el retorn del congrés, tots dos van plantar un taronger com a metàfora a la voluntat de veure créixer la cita a la ciutat els propers anys. «Fa quinze mesos preníem la decisió de suspendre el Mobile, en una mesura molt dura però encertada», va apuntar Marín, que va subratllar que «el més important d’aquell dia és que queda superat per l’excel·lent notícia del retorn a partir de dilluns». A parer de l’alcaldessa, més enllà de quants assistents visitin el MWC, «el millor impacte a curt, mitjà i llarg termini és que el congrés obri portes».

A preguntes de la premsa, Hoffman es va resistir a donar una xifra sobre el nombre d’assistents que visitaran els propers dies la Fira de Barcelona ni sobre l’impacte econòmic que deixarà una edició del tot anòmala. Respecte dels càlculs que auguren uns 35.000 visitants, va admetre que és una xifra que pren força si es comptabilitzen els assistents presencials i virtuals. Pel que fa a la participació estrangera, va recordar que es preveu la presència d’un centenar de països, «fet impressionant si tenim en compte l’actual complexitat de la mobilitat internacional». «El més important, independentment de l’assistència, és el vincle i el compromís de tots els actors institucionals per fer el Mobile aquest any i de cara al futur», va insistir Hoffman, que es va negar a fer un càlcul de l’impacte econòmic que pot deixar aquest cop la cita. «Haurem d’esperar un mes aproximadament i parlar amb dades reals», va dir.

Entre les vuit empreses emergents que acollirà l’estand de l’ICEC també hi ha EDvidence, que ha desenvolupat un innovador model d’incubació per a iniciatives pedagògiques i de coneixement; Escape Radar, que ha creat un motor de cerca d’hores lliures entre més de 2.400 escape rooms; l’aplicació Filmo App, que permet llogar material professional de cinema i fotografia de creadors de confiança i empreses locals; l’empresa de jocs per a mòbils fundada per veterans del sector Gofra Games; i la plataforma de transmissió Window Sight, que permet mostrar art visual en qualsevol televisor de tot el món.

Durant els dies de la fira, aquestes empreses podran mostrar als professionals assistents al 4YFN els seus productes i serveis, i reflectiran les diverses aplicacions culturals de les tecnologies més innovadores i el paper capdavanter de les startups culturals catalanes en els àmbits de la recerca, l’emprenedoria i el coneixement.