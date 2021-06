L'empresa manresana de venda online de material esportiu Deporvillage ha anunciat la venda del seu 80% a Iberian Sports Retail Group –integrat per JDSports, Sprinter i SportZone–, amb la qual cosa el grup esdevindrà el líder multicanal de la venda de material esportiu a la península ibèrica.

Deporvillage és un dels principals operadors en línia de material esportiu especialitzat a Europa. Després de la seva fundació el 2010, Deporvillage ha experimentat una expansió internacional meteòrica, amb comandes servides a més de 100 països. En l'exercici 2020, Deporvillage va generar uns ingressos per valor de 117,8 milions d'euros, i va obtenir un benefici abans d'impostos de 7,7 milions d'euros. L'actiu brut a 31 de desembre de 2020 era de 51,1 milions d'euros.

L'adquisició de Deporvillage sumarà al Iberian Sports Retail Group l'especialització en categories esportives clau, com són el ciclisme, el running i els esports exteriors, a més d'augemntar "significativament les capacitats digitals en el mercat d'equipament esportiu, i complementarà el desenvolupament positiu dels rètols Sprinter i SportZone", segons diu el grup en un comunicat.

L'operació ha estat assessorada financerament per Arcano; legalment per Cuatrecasas per la banda de Deporvillage, i per KWM per la banda del comprador.

“Deporvillage té un fort focus en el consumidor i és el líder del mercat en les seves categories a Espanya amb un potencial significatiu per a un major desenvolupament internacional. Li donem una gran benvinguda a l'equip de Deporvillage a ISRG", diu en la nota Peter Cowgill, president executiu de JDSports.

“Donem la benvinguda a Deporvillage al Grup amb la confiança que el seu excel·lent equip sumarà les seves capacitats i resultats al nostre projecte d'oferir als consumidors europeus la millor experiència de compra d'equipament esportiu multimarca i omnicanal del mercat”, hi afegeix Miguel Mota, managing director d'Iberian Sports Retail Group.

Per la seva banda, Xavier Pladellorens, CEO de l'empresa manresana explica que "la nostra incorporació a ISRG suposa una nova fita per a Deporvillage. Per a nosaltres ha estat un pas molt important amb el qual esperem aportar al grup el nostre coneixement digital i al mateix temps aprofitar les capacitats i oportunitats que ens brinda pertànyer a un grup liderat per JDSports”.

Amb aquesta última adquisició el grup ISRG espera superar els 900 milions de facturació, ocupar més de 9.000 persones i guanyar un fort impuls internacional, tot abastant més de 60 disciplines esportives i 1.000 marques.

Fundada el 2010 per Xavier Pladellorens i Ángel Corcuera, Deporvillage és la botiga en línia de l'Estat de material esportiu líder a Espanya, i un dels referents a Europa. Està especialitzada en ciclisme, running, triatló, natació, fitness i esports outdoor, i actualment comercialitza a tot el món amb més de 90.000 articles procedents d'unes 560 marques de primer nivell. Compta amb més d'1.500.000 de clients, i més de 20 milions de visites mensuals. Té dues marques pròpies especialitzades en ciclisme com són Finisseur i DPV. El seu accionariat estava format per importants fons de Venture Capital com l'espanyola Samaipata i la italiana P101, així com el Grup Mediaset, Hugo Arévalo, David Tomás com a representant de SeedRocket i Cabiedes & Partners.