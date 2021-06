La Sala Quarta del Tribunal Suprem ha decidit aquest dilluns rectificar l'aplicació que feia de la seva doctrina i establir que els treballadors de les administracions públiques que siguin interins durant més de tres anys passin a ser considerats com a 'treballadors indefinits no fixes'. El Suprem ha canviat el criteri després d'examinar la incidència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 3 de juny de 2021 en diversos recursos. Amb aquesta nova consideració, els interins no podran reclamar una indemnització en cas de perdre la plaça.

Ara, per unanimitat, el Suprem estableix que en aplicació de les previsions legals i reglamentàries sobre els contractes interins, "la seva durada màxima serà la del temps que durin els processos de selecció per cobrir la vacant d'acord amb el que disposa la seva normativa legal o convencional específica".

Quan no existeixi aquesta normativa, la Sala entén que "amb caràcter general, una durada superior a tres anys ha de ser considerada injustificadament llarga", fet que comportarà que el treballador interí passi a ostentar la condició d'indefinit no fixe.

A més, el Suprem estableix que el còmput del termini no es pot veure interromput per normes pressupostàries sobre paralització d'ofertes públiques d'ocupació, perquè la cobertura de vacants cobertes per treballadors interins no implica un increment pressupostari.