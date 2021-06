El nou entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, entra per primera vegada a la llista de morosos amb Hisenda, amb un deute entorn d’1,4 milions d’euros, així com l’escriptor Ildefonso Falcones, amb 1,3 milions; mentre que tornen a la llista Rodrigo Rato, amb 1,3 milions, i el futbolista Dani Alves, amb uns 2 milions.

Així mateix, figura per primera vegada a la llista de contribuents que tenen deutes amb Hisenda de més d’un milió d’euros el 31 de desembre del 2020 José María del Nido Carrasco, fill de l’expresident del Sevilla FC i actual vicepresident del club, amb 1,7 milions.

L’actriu Paz Vega es manté a la llista, amb 440.000 euros més, fins a superar els 3 milions, així com l’empresari Agapito García Sánchez, que malgrat haver reduït el deute en 566.000 euros, és la persona física que més deu al fisc, amb 15,4 milions d’euros.

Abandonen la llista, en canvi, bé per haver saldat el deute, per haver-lo reduït per sota d’un milió o per tenir-lo avalat, l’exjugador del Barcelona Neymar, que tenia un deute a la llista anterior de 34,6 milions, així com l’exmotociclista Sito Pons, que va arribar a deure 1,9 milions a l’organisme públic de l’adminsitració espanyola. També surt de la llista la constructora San José, que devia a Hisenda 1,9 milions.