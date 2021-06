L’empresa manresana de venda online de material esportiu Deporvillage ha anunciat la venda del seu 80% a l’aliança Iberian Sports Retail Group –integrat per la britànica JDSports, l’alacantina Sprinter i la portuguesa SportZone–, amb la qual cosa el grup esdevindrà el líder multicanal de la venda de material esportiu a la península ibèrica. L’operació es tancarà per uns 175 milions d’euros. D’aquesta manera, els dos fundadors de la manresana, Xavier Pladellorens i Àngel Corcuera, mantindran el 20% de l’empresa i continuaran al capdavant del projecte fundat el 2010.

Deporvillage és un dels principals operadors en línia de material esportiu especialitzat a Europa. En una dècada, Deporvillage ha experimentat una expansió internacional meteòrica, amb comandes servides a més de 100 països. En l’exercici 2020, Deporvillage va generar uns ingressos per valor de 117,8 milions d’euros, i va obtenir un benefici abans d’impostos de 7,7 milions d’euros. L’actiu brut a 31 de desembre de 2020 era de 51,1 milions d’euros. Segons Pladellorens, preveu facturar aquest 2021 180 milions d’euros, i el pla de l’empresa és arribar als 500 milions el 2024.

L’adquisició de Deporvillage sumarà a Iberian Sports Retail Group (del qual té el 51% la britànica JDSports) l’especialització en categories esportives com el ciclisme, el running i els esports individuals exteriors, a més d’augmentar «significativament les capacitats digitals en el mercat d’equipament esportiu, i complementarà el desenvolupament positiu de les marques Sprinter i SportZone», segons afirmava el grup ahir en un comunicat. Sprinter i SportZone sumen 700 botigues de material esportiu a Espanya, mentre que Sports Zone, del holding portuguès Sonae, opera principalment al país veí.

L’operació ha estat assessorada financerament per Arcano; legalment per Cuatrecasas per la banda de Deporvillage, i per KWM per la banda del comprador. Pladellorens ha explicat a aquest diari que l’acord es va signar divendres. Segons aquest, tots els accionistes fins ara de Deporvillage (com els de fons de capital Samaipata i la italiana P101, així com el Grup Mediaset, Hugo Arévalo, David Tomás com a representant de SeedRocket i Cabiedes & Partners) venen la seva participació al grup multinacional, i Pladellorens i Corcuera, que mantenien un important paquet accionarial inferior al 50% de la companyia, també en venen una part.

Segons Pladellorens, el funcionament de Deporvillage serà el mateix «i no afectarà la plantilla», ha explicat a aquest diari. La intenció dels dos fundadors és acabar venent tota la seva participació a l’empresa, tot i que això «podria passar d’aquí a dos anys o deu. Mentre en tinguem ganes hi continuarem al davant», diu Pladellorens.

«Deporvillage té un fort focus en el consumidor i és el líder del mercat en les seves categories a Espanya amb un potencial significatiu per a un major desenvolupament internacional. Donem una gran benvinguda a l’equip de Deporvillage a ISRG», deia ahir en un comunicat Peter Cowgill, president executiu de JDSports. En termes similars s’expressava Miguel Mota, director executiu d’Iberian Sports Retail Group: «Donem la benvinguda a Deporvillage al grup amb la confiança que el seu excel·lent equip sumarà les seves capacitats i resultats al nostre projecte d’oferir als consumidors europeus la millor experiència de compra d’equipament esportiu multimarca i omnicanal del mercat». Per a Pladellorens, «la nostra incorporació a ISRG suposa una nova fita per a Deporvillage. És un pas molt important amb el qual esperem aportar al grup el nostre coneixement digital i aprofitar les capacitats i oportunitats que ens brinda pertànyer a un grup liderat per JDSports».