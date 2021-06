La batalla tecnològica pel desenvolupament dels mòbils 5G està oberta però la Xina està disposada a ser el líder mundial malgrat els obstacles de la competència i les tensions geoestratègiques amb els EUA. El president de la China Mobile, Yang Jie, va assegurar al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona ahir que el pes de la tecnologia en l’economia de la Xina s’està disparant fins al punt que en només cinc anys suposarà el 50% del producte interior brut el 2025, pel 38,6% del 2020 o el 36,2% del 2019.

El canvi és accelerat a conseqüència de l’aposta decidida del Govern xinès, el suport del qual està dotant les empreses de la capacitat financera per a aquest creixement. I en aquest desenvolupament accelerat, la tecnologia 5G és el centre d’aquest univers de les telecomunicacions del futur, segons la Xina, per al desenvolupament d’aplicacions múltiples, tant a la Terra com a l’espai.

Les noves necessitats de la tecnologia 5G se centren en un suport decidit de l’Administració, tant local com a escala internacional. Aquest suport és necessari per al desenvolupament de xarxes, la coordinació en la integració progressiva de les actuals xarxes 3G i 4G amb la 5G. Per a això, Jie va reclamar la construcció de noves infraestructures, «incloses IDC, Cloud Computing i V2X. Per a això també cal el desenvolupament de noves solucions energètiques que permetin la reducció dels consums de les tecnologies 5G. Segons Jie, la nova revolució digital es configura entorn de potents desenvolupaments entorn de la intel·ligència artificial i quatre pols estratègics, el mercat dels clients finals, el mercat domèstic, el mercat empresarial i els nous mercats.

Les aplicacions per a clients finals engloben desenvolupaments del tipus de missatgeria 5G, les aplicacions al núvol, les connexions de vídeo ultraràpides, els jocs, la realitat virtual, la gestió de telecomunicacions, etc. Totes són aplicacions ja en marxa i en desenvolupament fins a nous nivells d’eficiència gràcies a la tecnologia 5G.

Calviño dona suport a la fira

La vicepresidenta d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va celebrar ahir la tornada a Barcelona del MWC després de la participació a la inauguració del certamen. També va afirmar que «tot apunta que el febrer vinent podrem tenir xifres més d’acord amb el que teníem fins al 2019. Tots confiem que es quedi molts anys en aquesta seu absolutament emblemàtica que és Barcelona».