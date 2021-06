El 70% de les companyies catalanes ha invertit en digitalització els últims dos anys, segons el IV estudi sobre l’estat de digitalització de les empreses i administracions públiques catalanes de Vodafone. El percentatge és lleugerament inferior a la mitjana estatal, (72%), però és un augment notable respecte a les xifres d’anys anteriors. El 2017, el 64% de les empreses invertia en digitalització, dada que ha pujat fins al 77% el 2019. La connectivitat i els sistemes de seguretat són els serveis més estesos i dues de les àrees on les empreses prioritzen les inversions. El 97% té Internet i el 74% de les grans empreses fa servir solucions de seguretat al núvol. En general, les companyies catalanes tenen més serveis tecnològics que a la resta de comunitats, amb més solucions contractades i destaquen com a grans usuàries d’eines més necessàries per la pandèmia, com control de temperatura, connectivitat remota i control laboral.