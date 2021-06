La direcció de CaixaBank va presentar ahir una nova proposta als sindicats que rebaixa a 6.750 el nombre de sortides previstes per l’ERO davant de les 6.950 de l’oferta anterior i les 8.291 inicials, segons va informar l’entitat. L’empresa també va plantejar mesures de mobilitat geogràfica i funcional perquè les sortides es produeixin, sempre que sigui possible, «maximitzant la voluntarietat». Ahir a l’hora de tancar aquesta edició, direcció i sindicats encara no havien sortit de la reunió de negociació de l’ERO per intentar arribar a un acord sobre la sortida de 6.750 empleats, si els representants dels treballadors accepten l’última oferta de l’empresa, un volum que encara veien inacceptable. La reunió d’ahir, l’última del període de consultes establert, havia arrencat al migdia.

Els sindicats van estudiar la nova proposta, que va coincidir amb una jornada de vaga organitzada pels representants dels treballadors en què a la Diagonal de Barcelona es van concretar 400 persones contra l’expedient, segons xifres de la Guàrdia Urbana.

Les sortides plantejades són 1.541 menys que les anunciades inicialment. D’aquesta xifra, 686 es mantenen com a recol·locacions en empreses filials del grup CaixaBank i la resta són disminucions en l’estimació d’excedent. La direcció també va plantejar mesures de mobilitat geogràfica i funcional, que suposaria que als territoris o àrees dels serveis corporatius on les sol·licituds d’adhesió voluntària no completin els contingents de sortides, s’oferirà la possibilitat que alguns empleats canviïn de província o de funció, amb la finalitat de compensar les zones o àrees on hi hagi més peticions de sortida voluntària. A més, es van oferir 355 noves posicions de gestors del servei digital inTouch en algunes províncies, que es deslocalitzen per facilitar les sortides voluntàries.

Segons l’entitat, la nova proposta també millora algunes de les compensacions ofertes per als empleats que surtin de l’entitat, com que s’afegeixen primes de voluntarietat de fins a 28.000 euros per a empleats a partir de 54 anys o que el conveni especial amb la Seguretat Social per a empleats de 52 i 53 anys es pagarà fins a complir els 63 anys.