Les vendes de comerç al detall a Catalunya han augmentat el 19,9% al maig respecte al mateix mes de l’any passat, segons l’Índex General de Comerç al Detall publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El creixement ha estat del 3,6% respecte a l’abril, amb una variació del 7,7% de la mitjana dels primers cinc mesos de l’any amb relació al mateix període del 2020. D’altra banda, l’ocupació ha pujat el 0,8% al maig respecte al mateix mes del 2020. El País Valencià és la comunitat amb un augment més pronunciat, del 3,1%, i la mitjana estatal se situa en l’1,6%. A l’Estat, les vendes al detall han pujat el 18,8% interanual, 19,5 punts per sota de la taxa de l’abril. La Comunitat de Madrid (25%), les Illes Balears (21,5%) i Andalusia (21,2%) han tingut les puges interanuals més pronunciades de l’Estat, per sobre de Catalunya.