Catalunya és la tercera comunitat de l’Estat amb més treballadors públics, amb 327.357 efectius i un pes del 12,1% sobre el total de l’Estat. D’aquests, 211.437 són del Sector Públic de les Comunitats Autònomes, 89.900 corresponen al Sector Públic de l’Administració Local i 26.020 al Sector Públic de l’Estat. Així ho recull l’últim Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques de gener del 2021 i publicat ahir pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Entre l’1 de gener del 2011 i l’1 de gener del 2021, el nombre d’empleats a Catalunya ha augmentat el 27,5%, per sobre del creixement mitjà a l’Estat, del 20,4%.

L’Estat té 2,7 milions de treballadors públics. D’aquests, 1,6 milions (59,6%) treballen en el Sector Públic de les Comunitats Autònomes, 579.680 (21,4%) en el Sector Públic de l’Administració Local i 514.514 (19%) en el Sector Públic de l’Estat.

En un any, el nombre de treballadors ha augmentat en 111.924 efectius. L’increment més pronunciat s’ha registrat en el personal de les comunitats, amb 87.294 efectius més. D’aquests, la majoria han estat personal temporal per cobrir urgències per la pandèmia. Les entitats locals han tingut un increment de 26.047 treballadors i el Sector Públic de l’Estat ha reduït els efectius en 1.417.