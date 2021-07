La nova marca Fem-ho fàcil, un projecte que treballa amb l’objectiu de dinamitzar i fomentar el producte local i ecològic, agrupa set projectes diferents de les comarques del Bages i Osona emmarcats en l’economia social i solidària. El projecte té quatre àmbits d’actuació: servei a les productores, comercialització omnicanal del producte de petites productores locals, distribució amb vehicle no contaminant i propostes de producte elaborat.

Els últims mesos s’han generat algunes accions que han permès col·laboracions entre totes dues comarques. En el projecte hi participen entitats com Frescoop SCCL, amb la cooperativa d’iniciativa social mengemBages; Can Colomé, amb Camàlics i GediSCCL, que tenen el seu àmbit d’actuació a la comarca del Bages, mentre que a Osona hi han pres part projectes com Sambucus SCCL, Mengem Osona, Adfo CET i Fundació Areté.

El projecte es va iniciar després del confinament per dotar d’eines de gestió a petits productors i ha permès treballar en clau de producció, comercialització, distribució i elaboració. En el primer àmbit, Fem-ho fàcil ha possibilitat posar a disposició de petits productors locals una eina de gestió de comandes per a la distribució a domicili i a punts de recollida. Aquesta eina encara està en fase de prova pilot i es preveu que es pugui traslladar aviat a la comarca del Bages.

Quant a la comercialització, el projecte ha fet possible la millora d’alguns sistemes de gestió i iniciar accions amb les xarxes de suport mutu que es van crear arran del confinament, per tal de poder evitar malbaratament alimentari mitjançant diferents ofertes de producte fresc susceptible de caducar.

Pel que fa a la distribució, s’ha ajudat a impulsar el projecte Camàlics al Bages i un servei de distribució alimentària a Osona amb punts de distribució a les ciutats de Vic i Manlleu. A més a més, s’ha potenciat la comercialització a les comarques veïnes de les herbes aromàtiques de Sambucus, que estan plantades, collides i assecades a Sant Pere de Torelló en el marc de programes d’inserció laboral.

Ahir hi havia programada una trobada entre totes les entitats, que ja fa gairebé un any que treballen de manera conjunta, per valorar les accions que s’han portat a terme fins ara i per continuar plantejant-se objectius de futur més enllà del suport inicial que ha suposat el projecte singular atorgat per la Direcció General d’Economia social amb el suport del Ministeri de Treball espanyol i el Departament de Treball de la Generalitat.