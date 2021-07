El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró i el conseller delegat de Sateliot, el manresà Jaume Sanpera, van exhibir ahir al Mobile World Congress (MWC) el projecte que va començar a caminar amb el llançament del seu primer nanosatèl·lit, batejat com a ‘Enxaneta’. Es tracta d’una constel·lació de nanosatèl·lits que ha de desplegar serveis de connectivitat d’Internet de les Coses (IoT, per les seves sigles en anglès) amb cobertura 5G, és a dir, permetre la comunicació i l’obtenció de dades de sensors situats a tot el territori, fins i tot en zones de difícil accés o que no tenen cobertura de les xarxes de telecomunicacions terrestres convencionals.

Puigneró va reafirmar la seva aposta per la nova economia espacial, «una oportunitat real» per al futur de Catalunya. «Catalunya és una terra d’oportunitats, especialment en termes de connectivitat i digitalització», va emfatitzar Puigneró. El vicepresident va reivindicar que «no és casualitat» que Catalunya compti amb un ecosistema d’empreses dedicades a aquest àmbit, sinó que és resultat d’una «estratègia digital» que fa anys que s’aplica. També va anunciar la intenció del Govern de seguir augmentant el pressupost per a aquesta partida, aprofitant si és possible els fons europeus Next Generation.

Sanpera, al seu torn, va reivindicar que la iniciativa que lidera és «una combinació completament disruptiva» que serà determinant en pocs anys, ja que, segons les seves dades, el 2025 hi haurà 2.000 milions d’aparells amb 5G de IoT i hauran de funcionar també en el 90% del món que no té cobertura mòbil (per exemple, als oceans).

La presidenta de la Cambra de Comerç, Mònica Roca, va posar així mateix de relleu que per cada euro públic que s’inverteixi en aquest sector es preveu un retorn d’entre 4 i 12 euros. D’acord amb les seves dades, ara a Catalunya hi ha 94 companyies dedicades a aquest sector, que donen feina a 8.700 persones, 439 d’elles focalitzades en la «nova economia espacial». Segons les seves previsions, els treballadors d’aquesta «nova economia espacial» hauran passat el 2025 a ser 1.855, és a dir, quatre vegades més que en l’actualitat.

El primer nanosatèl·lit català, l’Enxaneta, desenvolupat per Sateliot, es va llançar amb èxit el passat 22 de març des del cosmòdrom de Baikonu, al Kazakhstan. La intenció del projecte era dotar de més connectivitat al territori i fer-se un forat en el sector econòmic vinculat a l’espai, conegut com a Newspace.

L’Enxaneta és un satèl·lit CubseSat de tres unitats i de molt petita grandària, que orbita a uns 500 quilòmetres de distància de la Terra, a diferència dels grans satèl·lits, que ho fan a prop de 36.000 quilòmetres d’laçada. Viaja a una velocitat de 7 quilòmetres per segon i fa una volta completa al planeta cada 90 minuts.

El sector s’ha de preparar per a la 6G, segons els experts El sector ‘mobile’ ha de començar a preparar el camí per a la tecnologia 6G, la comercialització de la qual es preveu l’any 2028, segons el responsable del pavelló dels Països Baixos al Mobile World Congress (MWC) 2021, Dick van Schooneveld. El directiu va coincidir ahir en una trobada en l’MWC amb el director de tecnologia de ZTE, Hans Neff; el CTO d’Etisalat, Haitham Abdul Razzak; el vicepresident de Xarxes, Màrqueting i Solucions de Huawei, Mohamed Madkour, i el director d’Intel·ligència de GSMA, Peter Jarich. Van Schooneveld va detallar que abans del 2024 s’ha de fer l’estructuració i ‘framing’ de la tecnologia i la recerca de components; entre 2024 i 2026 s’han de sistematitzar els projectes de recerca per preparar l’estandardització tècnica abans del 2028, quan s’hauria de comercialitzar. Per arribar a aquest punt, el directiu va assenyalar que la inversió dels diferents actors internacionals s’ha de veure com una «aventura conjunta» i no pas una competició, tot i que va dir que la inversió de la Unió Europea està previst que arribi als 900 milions en sis anys. «La geopolítica no és la resposta», va assegurar, i va demanar, textualment, que tots els actors internacionals aprenguin a valorar i apreciar els punts de vista de la resta. Madkour va coincidir amb aquesta idea, va demanar «començar l’era de la col·laboració» i va apuntar, en les seves paraules, que si el món no aconsegueix treballar unit no assolirà la prosperitat que ha de permetre la 6G.

El Mobile apadrina un nou congrés sobre materialsdel futur a Barcelona El recinte de Gran Via de Fira de Barcelona acollirà del 16 al 18 de novembre la primera edició de Puzzle X, un nou congrés dedicat als materials del futur com el grafè i els compostos intel·ligents amb l’objectiu de crear un ecosistema global del sector a la capital catalana i que coincidirà amb l’Smart City World Congress i el Tomorrow Mobility. El congrés–organitzat per Advanced Material Future Preparedness Taskforce (AMPT) i apadrinat pel Mobile World Congress- serà anual i inclourà una incubadora d’empreses. La directora general de l’AMPT, Zina Jarrahi, va explicar que preveu l’assistència de mig miler de professionals i que en la següent edició la xifra s’elevi entre 3.000 i 5.000. El congrés tindrà un format híbrid presencial i telemàtic i estarà enfocat a les conferències de «visionaris de diferents sectors», tot i que també acollirà expositors i organitzarà competicions i ‘hackatons’ amb emprenedors. El nou congrés s’estructurarà en tres programes diferents d’un dia de durada.