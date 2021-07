El 70% de les declaracions de la renda dels afectats per ERTO s’ha presentat incorrectament, segons dades del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. La situació causarà una «allau» de requeriments i regularitzacions els pròxims mesos, amb l’obligació de respondre a l’Agència Tributària en deu dies. Els gestors han advertit que és un període «insuficient» i han reclamat a l’Estat no sancionar els afectats per ERTO i els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital en cas d’irregularitats en les declaracions. Els gestors asseguren que no hi ha hagut «mala fe», sinó «manca d’informació» i falta de previsió davant una campanya de la renda «extraordinària» per l’impacte de la covid. Els gestors van alertar ahir de l’impacte de la campanya de la renda del 2020, en un context atípic per la crisi sanitària.