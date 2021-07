El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha advertit de les «dificultats» per rebre l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i el «difícil encaix» d’aquesta prestació amb la Renda Garantida de la Ciutadania. El 2020 s’han reconegut 11.244 prestacions de l’IMV, segons la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2020. Aquesta xifra representa el 9,5% de les 124.428 sol·licituds registrades entre juny i desembre. En comparació dels 72.778 expedients resolts, el percentatge s’incrementa fins al 15,4%, però evidencia el ritme «lent» de tramitació dels expedients. Per altra banda, el CTESC ha reclamat una harmonització fiscal per evitar el dúmping a l’Estat i convertir l’Institut Català de Finances (ICF) en una entitat de crèdit.