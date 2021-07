El Govern català destinarà 917 milions d’euros a un pla de xoc que busca recuperar al més aviat possible els llocs de treball perduts durant la pandèmia, una inversió en polítiques actives d’ocupació que suposa la més gran feta per la Generalitat en la seva història.

Així ho van anunciar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, en una visita a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú, on van precisar que aquests fons han de servir per fomentar la contractació dels col·lectius més afectats per la pandèmia: joves, dones, majors de 45 anys i discapacitats.

Aquests 917 milions per a polítiques d’ocupació suposen el 54,5% més que el 2020, i Treball estima que aquests fons destinats a polítiques actives d’ocupació arribaran a 496.802 catalans, el 78% més que el 2020.

El pla inclou ajudes a partir de 5.000 euros a cada empresa que contracti durant almenys un any un jove, una mesura amb la qual el Govern espera facilitar la contractació de fins a 25.000 joves.

També s’impulsaran ajudes a la contractació i formació de persones majors de 45 anys, per potenciar la contractació de fins a 25.000 persones parades d’aquesta franja d’edat, i també hi haurà recursos per generar 15.000 contractes i donar formació a dones joves, famílies monoparentals i persones de més de 55 anys. «Mobilitzarem 917 milions per fomentar la contractació de dones, joves, majors 45 anys i persones en situació de vulnerabilitat, els que més estan patint la crisi», va assegurar Aragonès, que va destacar que aquest pla és l’«eina més ambiciosa» desenvolupada mai per la Generalitat per combatre l’atur, que ja era elevat abans de la pandèmia.

El potencial de beneficiaris es desglossa principalment entre uns 112.000 joves, que podran accedir a programes d’orientació, formació i ocupació; unes 263.000 dones; uns 98.000 majors de 45 anys i uns 65.000 discapacitats, un sumatori que supera el mig milió perquè una persona pot figurar en més d’un d’aquests col·lectius, com una dona jove, per exemple.

Aquest pla «extraordinari» se sufragarà amb fons de la Generalitat, estatals i europeus, i també cerca que el model productiu català sigui «més competitiu» i també contribuir que la recuperació de l’economia catalana «arribi a tothom», va apuntar Aragonès.

Per la seva banda, el conseller Torrent va destacar que els 917 milions suposen una inversió rècord per «impulsar la formació i l’ocupació dels catalans, especialment de les persones amb més dificultats per accedir al mercat laboral», i va precisar que es busca arribar a aquest mig milió de catalans per ajudar-los en la seva «formació i inserció laboral».