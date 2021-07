El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona va tancar ahir les portes de la seva edició més atípica, de format híbrid i amb menys assistents dels habituals, amb la mirada fixada en la cita del 2022, que es farà del 28 de febrer al 3 de març i pretén ser la de la tornada a la normalitat.

El Mobile ha viscut una edició de transició, després de la cancel·lació del saló el 2020 a causa de la pandèmia, que ha provocat també destacades baixes en la fira d’aquest any, com les de Vodafone, Deutsche Telekom, Ericsson, Qualcomm, Lenovo, Samsung, Sony, Nokia i Xiaomi. Això ha provocat que l’MWC hagi ocupat únicament tres pavellons de la Fira Gran Via, a diferència dels vuit d’anys anteriors, i que un d’ells, per primera vegada, hagi estat dedicat a l’esdeveniment d’emprenedors 4YFN, que solia celebrar-se a Fira Montjuïc.

GSMA, l’entitat organitzadora de l’MWC, no havia facilitat ahir encara dades d’assistència, però les seves previsions apuntaven que la fira rebria aquest 2021 entre 25.000 i 30.500 visitants, menys d’un terç del 2019.

El Mobile d’aquest any poc ha tingut a veure amb els de cites anteriors: no s’han vist aglomeracions, tots els assistents han hagut de presentar un test d’antígens negatiu per poder entrar i han hagut de portar mascareta FFP2 a tot el recinte. A més, s’ha apostat pels esdeveniments híbrids, de manera que la majoria d’actes han pogut seguir-se de forma virtual. Molts ponents han participat en el Mobile a través de videoconferència, com el fundador de Tesla i SpaceX, Elon Musk. El 5G i la intel·ligència artificial han estat protagonistes d’una edició en la qual també han participat, presencialment o virtualment, els primers executius de companyies tecnològiques com Telefónica, Vodafone, Deutsche Telecom, Orange, China Mobile, IBM, Kaspersky o ZTE. L’important d’aquest any és que el Mobile, malgrat les dificultats, s’ha pogut tornar a celebrar i ha obert així el camí cap a la tornada a la normalitat, van ressaltar ahir fonts de Fira de Barcelona.