El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat que l'oci nocturn s'haurà d'organitzar per fer tests d'antígens abans d'entrar als locals. En declaracions a RAC1, ha dit que s'està treballant per "refinar" el pla sectorial que ha permès l'obertura de les discoteques i ha apuntat que ha de ser el mateix sector el que s'"autoreguli".

Argimon ha concretat que Salut no pot organitzar el dispositiu i que haurà de ser el mateix sector el que ho faci. El test ràpid s'hauria de fer just abans d'entrar, no dies abans, davant la capacitat infectiva de la variant Delta. D'altra banda, ha afirmat que el Procicat preveu aprovar la reincorporació progressiva a la presencialitat del personal de l'administració pública, que entraria en vigor dilluns.