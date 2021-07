El govern espanyol ha subratllat que la reducció de l'atur registrat al juny al conjunt de l'Estat és "la més gran de la història de la democràcia". Les dades fetes públiques aquest divendres pel Ministeri de Treball xifren en 166.911 la reducció de persones desocupades. La vicepresidenta tercera i titular de Treball, Yolanda Díaz, ha celebrat en roda de premsa que són dades "esperançadores" que indiquen que "es camina en la bona direcció" i ha remarcat que és un "èxit col·lectiu com a país". Díaz ha reivindicat la gestió de la crisi econòmica derivada del coronavirus i considera que les xifres demostren que "la protecció social és compatible amb l'eficiència econòmica".

Díaz ha explicat que la reducció d'atur s'ha produït en totes les autonomies "sense excepció" i en tots els sectors productius, a excepció de l'agricultura. La caiguda més rellevant s'ha registrat en el sector serveis, amb 131.217 aturats menys. La vicepresidenta ha desitjat que la dreta tingui "sentit d'estat" i comparteixi la valoració "positiva" dels indicadors.

D'altra banda, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha destacat que s'ha registrat un augment de més de 200.000 afiliats més a la Seguretat Social i ha remarcat que a l'estiu de l'any passat les xifres desestacionalitzades no van assolir aquesta magnitud.

Pel que fa als treballadors en ERTO, el ministre ha dit que s'han reduït en gairebé 100.000 i se situen per sota dels 450.000. Escrivá ha subratllat que hi ha sectors en què l'ocupació ja ha augmentat a nivells previs a la pandèmia, com el de la informàtica i la comunicació, entre altres.

Caiguda de l'atur més forta entre homes

Dels 445.862 aturats a Catalunya, 194.423 eren homes i 251.439 eren dones, cosa que indica que l'atur s'ha reduït més intensament entre ells. A més, al juny hi havia 29.632 menors de 25 anys inscrits als serveis d'ocupació.

Coincidint amb l'aixecament progressiu de restriccions com les de l'oci nocturn, el nombre de persones registrades sense feina baixa de manera generalitzada a tots els sectors, especialment al de serveis (-27.039), el més sensible a les restriccions d'activitat. Així doncs, el sector terciari té ara 324.345 aturats, prop del 73% del total. El sisè mes de l'any s'ha tancat amb 2.663 aturats menys a la construcció, 2.632 inscrits menys a la indústria i 1.081 desocupats menys en l'agricultura.

D'altra banda, també es veu un descens de la desocupació el col·lectiu sense feina anterior amb 2.540 aturats menys.

Per demarcacions la reducció de l'atur al juny s'ha notat especialment a Girona (-11,14%), Lleida (-9,10%) i Tarragona (-8,75%), tot i que també a baixat a Barcelona (-6,65%).

Els contractes van a l'alça

La formalització de contractes va créixer amb força durant el juny, durant el qual se'n van signar 266.567, disparant-se un 21,43% en un mes. Si es compara amb el 2020, hi va haver un 62,11% de signatures més, un augment de fins a 102.129 contractes, ja que el juny de l'any passat encara es va veure molt ressentit per l'esclat de la pandèmia.

La gran majoria de contractes firmats van ser temporals, concretament 230.603, un 13,04% més que el mes anterior i un augment del 104,64% interanual. La resta, 35.964, van ser indefinits. En la línia amb la tendència global a l'alça, durant el mes de juny es va disparar aquesta modalitat de contractes amb relació al 2020 amb 13.193 firmes més (57,94%). En relació amb el maig, el nombre de firmes també va créixer amb 4.229 contractes més (13,33%).

La indústria va superar els serveis i va ser el sector que més contractacions va tancar durant el juny amb 37.109 signatures.

Caiguda dels ERTO

En línia amb la millora de tots els indicadors, s'ha notat una caiguda dels ERTO, que han passat d'incloure 112.089 persones a protegir-ne 89.448. A mitjans de mes la xifra era més alta, de 91.817 afectats. Les dades mostren que empitjora lleugerament la bretxa de gènere en els expedients, amb 45.226 dones incloses i 44.222 homes.

Prop del 70% dels empleats amb la feina suspesa en un expedient estan inclosos en una modalitat que comporta exoneracions de les quotes a la Seguretat Social que paguen les empreses.

La caiguda s'ha notat en els ERTO d'impediment, que afecten 2.585 persones a Catalunya. També baixen els inclosos en un expedient de limitació fins a les 26.050 persones i els afectats per un ERTO per sectors ultraprotegits i la seva cadena de valor, fins a 34.421. Fora d'aquestes modalitats, i sense exoneracions, es mantenen estables unes 33.151 persones en un expedient de força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives.

A l'Estat, la xifra total de persones protegides ha baixat del llindar del 500.000. En acabar el mes de juny hi havia 447.800 persones incloses en un expedient temporal, 94.322 menys que a l'abril.

La nòmina del SEPE puja a 2.500 milions d'euros

L'import total de la nòmina del SEPE va ascendir a 2.300 milions d'euros durant el maig, dels quals 389,1 es van destinar a Catalunya, on hi ha 259.375 beneficiaris de prestacions contributives, subsidis o rentes actives d'inserció, que són de 901,4 euros de mitjana.

A l'Estat, durant el cinquè mes del 2021 es van abonar prestacions d'ERTO per un import de 555 milions d'euros, un 84% menys que la despesa del maig del 2020, el pitjor moment de la pandèmia. Des de l'inici de la pandèmia, la factura dels expedients temporals ascendeix a 18.294 milions d'euros.