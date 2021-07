Un dels factors que ajuden a la continuïtat de les empreses familiars és la seva professionalització. La majoria d’empreses familiars són pimes i no sempre estan professionalitzades. Hi ha qui pensa que professionalitzar l’empresa familiar consisteix a incorporar persones que no formin part de la família. Professionalitzar vol dir implementar les millors pràctiques per garantir al màxim els resultats i la continuïtat de l’empresa. També vol dir implementar sistemes de presa de decisions i estructures amb funcionament professional.

Professionalitzar el funcionament de l’empresa i de la família no sempre és fàcil. Els egos poden tenir molt de pes, especialment en el cas dels fundadors, que poden veure l’empresa com la filla més estimada. Per a un fundador pot suposar implementar pràctiques que ell no ha necessitat per arribar fins on ho ha fet amb gran èxit. Professionalitzar l’empresa familiar significa reconèixer que l’ADN no garanteix la transmissió de la capacitat empresarial ni l’interès per l’empresa.

El primer pas és establir amb claredat com han de ser les relacions entre la família i l’empresa i les normes que les regularan, el que es fa en el que es coneix com a Constitució o Protocol Familiar. És aquí on la família estableix quin grau de professionalització vol a l’empresa. I ho fa establint, per exemple, les normes d’incorporació, retribució, promoció i sortida de l’empresa de familiars com a treballadors, directius i governadors. Les incorporacions han de realitzar-se en llocs amb vacant preexistent, amb funcions i plans de carrera clars. Les retribucions han de ser de mercat, tenint en compte les responsabilitats i les dels altres integrants de l’empresa i fins i tot una mica per sobre, ja que els empleats familiars tenen més difícil trobar feina fora. Cal fugir dels igualitarismes que desincentiven els més capacitats.

També s’han de determinar quins òrgans de govern es necessiten en l’àmbit familiar i empresarial – com poden ser el Consell de Família, el d’Administració o el Comitè de Direcció-, d’acord amb les seves dimensions respectives (no és el mateix una empresa d’un milió que de cent, ni una família de cinc que de cinquanta-cinc) i determinar com fer que els integrants i funcionament siguin professionals. També és necessari establir quina informació es comparteix i amb qui, començant pel pla estratègic –que no sempre està explicitat.

Una empresa professional, sigui familiar o no, té establerts els plans de relleu dels llocs clau i els corresponents plans de contingència. Els candidats han de ser seleccionats tenint en compte les seves capacitats per fer front als reptes futurs, no pensant en el passat. A les empreses familiars, sobretot en primera generació i inclosa la segona, és habitual pensar en «morir amb les botes posades». Els no familiars solen tenir molt clar el seu moment de sortida per edat; els familiars poden ser treballacòlics i a més a més no tenir resposta a dues preguntes clau: què faré? i de què viuré?, si deixo l’empresa. El relleu de familiars en els llocs de direcció i govern no té per què ser coetani. S’ha d’evitar que els continuadors adquireixin la síndrome del príncep Carles (d’Anglaterra), que amb 72 anys encara està esperant el seu torn.

Una qüestió clau és la professionalització dels propietaris, els actuals i els futurs. A l’empresa tot es pot subcontractar, des de la neteja fins al consell d’administració, passant per la direcció general, però la propietat no. Els propietaris d’una empresa familiar tenen més obligacions que els d’una no familiar, no poden ser propietaris passius. Han de tenir una formació mínima en temes d’empresa i han d’estar interessats en el seu seguiment, tenint clara la diferència entre propietat, govern i direcció (no és el mateix ser accionista de Vueling que pilotar els seus avions o dirigir el trànsit aeri). Han de saber fer les preguntes adequades en el moment i llocs oportuns.

Els externs podem ajudar en el procés de professionalització, igual que una llevadora ajuda a donar a llum, però és la família empresària la que ha de fer l’esforç, de vegades dolorós, de professionalitzar l’empresa. El procés de professionalització ha de començar al més aviat possible, perquè hi ha errors i imprevistos, perquè tot requereix un rodatge. La professionalització de l’empresa familiar no garanteix la seva continuïtat, però n’augmenta la probabilitat.