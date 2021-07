El nombre de persones sense feina registrades a les llistes de l’atur va tancar el mes de juny a la Catalunya Central amb un total de 30.123, el que suposa 1.059 menys que el maig. En termes percentuals, la davallada és del 5,52%, la més elevada des de la crisi de fa ja més d’una dècada. En termes interanuals, la caiguda és del 7,02%, la major des de l’agost del 2018. Amb tot, el nombre d’aturats encara és de més de 2.000 persones més que el març del 2019, abans de la pandèmia, i se situa en registres similars als del febrer del 17.

La rellevant davallada del nombre de persones sense feina registrades al territori central és, tanmateix, inferior a la mitjana catalana, ja que la caiguda del nombre d’aturats respecte del maig va ser del 7,46% i respecte del maig del 2020 va ser del 8,07.

Per territoris, l’atur baixa a totes les comarques centrals respecte del mes de maig i ho fa també respecte del juny de l’any passat, excepte a l’Alt Urgell, on continua creixent l’1,81%, i al Solsonès, el 6,26%. En qualsevol cas, l’atur registrat cau per quart mes consecutiu a la Catalunya interior, tant en termes intermensuals com interanuals.

Al conjunt català, el nombre d’aturats es va reduir en 35.995 persones, una caiguda que en termes percentuals dobla la registrada al maig gràcies a la reactivació de l’activitat impulsada per la vacunació i l’aixecament de les restriccions de la pandèmia.

Amb aquesta reculada de l’atur, la xifra de persones que figuren com a aturades a les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) a Catalunya se situa en 445.862, segons les dades facilitades ahir pels Ministeris de Treball i de Seguretat Social.

En el conjunt de l’Estat, el nombre d’aturats inscrits en els registres públics va tornar a marcar un descens històric al juny, en disminuir en 166.911 persones, mentre que la Seguretat Social va guanyar 233.056 afiliats mitjans fins a superar els 19,5 milions. Així, la caiguda va ser la més gran des que hi ha registre (1996) i el nombre total d’aturats arriba a 3,61 milions de persones. Catalunya és la segona comunitat en la qual més baixa l’atur en termes absoluts, per darrere d’Andalusia.