El sector bancari espanyol és conscient del que demanen els seus clients. La mostra són les aplicacions mòbils que tenen tant per a les gestions diàries com per a les més específiques com les d’inversió. Els cinc bancs més importants d’Espanya, els que cotitzen a l’Ibex 35, tenen apps pròpies perquè els usuaris gestionin les seves inversions des del mòbil i l’ordinador. A més de poder moure els seus diners en un pla de pensions o en un fons indexat, el client també tindrà informació dels mercats a temps real, anàlisi tècnica o fonamental.

Aquestes aplicacions tenen punts a favor perquè solen ser intuïtives i fàcils d’usar, sobretot per a un públic més jove que està acostumat al seu ús. A més, a través d’elles es pot accedir a tot tipus de mercats amb baixos costos de transacció.

Per invertir amb aquestes apps cal tenir en compte una sèrie de qüestions com els diners que es destinaran. Els experts aconsellen meditar les inversions; tenir clars els objectius; planificar bé i diversificar. Un dels consells més repetits és no deixar-se portar per l’eufòria o el pànic. Els cinc recomanen informar-se bé de com funciona el mercat.

So:fia, l’app del Santander

El 2018, Banco Santander va transformar el seu broker en línia en una plataforma d’inversions que agrupa fons, plans i valors. L’objectiu era millorar l’experiència dels seus clients en el mercat. Així, l’entitat presidida per Ana Botín va llançar So:fia (Santander Orienta: Finances, Inversió i Estalvi). Tal com indiquen des del propi banc no hi ha inversió mínima inicial per començar a operar. «L’únic requisit és ser client del banc i tenir contracte multicanal (que és gratuït i necessari per accedir als canals digitals)», assenyalen. D’aquesta manera, tenen accés els 5,2 milions de clients digitals de Santander España, ja que està pensada per a qualsevol perfil de client.

Fonts de Banco Santander expliquen que no tenen comissió d’entrada ni de sortida ni de manteniment. «És un servei que el banc ofereix de manera gratuïta», insisteixen. Amb tot, segons el full informatiu sí que hi ha costos a l’hora de la compravenda de productes. Les quantitats depenen del producte. Poden variar des de 3 fins 60 euros o, segons la quantitat aportada, un percentatge.

BBVA Trader

BBVA Trader és la plataforma de trading que BBVA posa a disposició dels seus clients perquè puguin operar en borsa de manera «ràpida, senzilla i intuïtiva». L’app té dues modalitats: BBVA Trader que és bàsic i gratuït, i BBVA Trader Pro, nivell avançat, personalitzable i amb «una àmplia gamma d’eines especialitzades».

Per començar a operar no hi ha inversió mínima inicial, però sí que cal ser client, encara que es pot fer en el moment. Les comissions, explicades en el fullet informatiu de l’aplicació, varien segons el producte, però van dels tres fins als 25 euros; o del 0,05% al 0,3% per a inversions de més de 20.000 euros. A través de BBVA Trader es pot invertir en accions, ETF, Warrants, futurs i també en opcions.

CaixaBank: Broker Now App

Broker Now App és l’aplicació de CaixaBank. Segons l’entitat no hi ha una inversió mínima establerta per operar en valors, però sí que requereix obrir un expedient en el qual es dipositen les accions comprades, que ha d’estar vinculat a un compte d’efectiu a CaixaBank on es realitzen els moviments associats a les operacions de valors.

Amb aquesta aplicació es pot invertir en accions, ETF, Warrants, futurs, opcions i renda fixa. Les comissions estan establertes en la compravenda de valors. Depenen del producte contractat i en quin mercat s’operi. Les tarifes van des de tres euros fins a 10 euros o un percentatge. A més, segons informen, la comissió de manteniment és zero si el client realitza 12 operacions al semestre.

PopCoin, de Bankinter

PopCoin és un dels roboadvisor que va arribar per intentar democratitzar la inversió. L’app va néixer el 2018 per iniciativa de Bankinter. Per poder operar no cal ser client, però sí que al tenir un compte en qualsevol entitat. La inversió mínima és de 1.000 euros. Els productes disponibles són fons gestionats, indexats i sostenibles i plans de pensions.

Sabadell Broker

Banc Sabadell compta amb Sabadell Broker, que permet operar directament en els mercats; enviar les ordres que es vulgui i consultar l’evolució de tots els mercats i accions que cotitzen. Ofereix la possibilitat de conèixer les anàlisis dels experts.

Per operar amb l’usuari cal tenir obert un compte de valors de l’entitat. En tot cas, no hi ha una inversió mínima inicial. No obstant això, té una comissió de custòdia i també una comissió de compravenda.