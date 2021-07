CaixaBank ha creat a la Catalunya Central el primer equip de gestors especialitzats en el segment de majors de 65 anys, per donar resposta a les seves necessitats específiques i oferir-los «un acompanyament basat en la proximitat, la confiança i el contacte de qualitat», segons l’entitat. CaixaBank crea així la figura del Conseller Sènior, que es posa en marxa a les comarques del Bages, Berguedà i Osona amb un equip de 6 consellers. L’entitat preveu anar estenen aquesta iniciativa de manera gradual i progressiva per tot el territori on té presència. L’objectiu de CaixaBank és tenir al 2022 un equip de prop de 1.200 especialistes, que donaran servei als clients d’aquest segment. Amb aquesta aposta, CaixaBank té com a objectiu «posar aquest col·lectiu en el centre i reconèixer l’envelliment actiu com una etapa plena d’oportunitats», assegura.