La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha afirmat que l’executiu de Pedro Sánchez ha de tenir «la mateixa valentia» que amb els indults per apujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) aquest any. «Ara toca tenir-la amb la gent que ho està passant malament», va dir ahir en una entrevista a RNE.

La titular de Treball va argumentar que la proposta que van fer els experts sobre la senda per augmentar l’SMI fins al 2023 és «més que prudent» i «dona certeses» a l’empresariat.

La vicepresidenta va defensar que «és importat que augmenti» l’SMI aquest 2021 i va negar que afecti la creació de llocs de treball. Segons Díaz, aquest argument en contra de l’augment és «pura ideologia».

La vicepresidenta va insistir que, si l’executiu no apuja l’SMI, «s’equivocarà». En un acte convocat per a la de signatura d’un conveni de col·laboració entre la Inspecció de Treball i l’Institut de la Joventut, Yolanda Díaz va apuntar que el salari mínim interprofessional és «la principal eina per combatre la pobresa laboral» i ha remarcat que es «deixarà la pell» per aconseguir acordar-ho.

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, li va respondre que la qüestió de la pobresa laboral és «estructural» i va remarcar que cal evitar plantejar-ho com una «discussió conjuntural». En una entrevista a La Sexta, el ministre va dir que el que és important no és si s’apuja l’SMI aquest sinó que ho és que en el «conjunt de la legislatura» s’arribi al 60% del salari mitjà.

D’altra banda, sobre la negociació de la reforma laboral, Díaz va ironitzar sobre les acusacions de la patronal d’haver fet propostes «marxistes».

La vicepresidenta va assegurar que els seus plantejaments no són més marxistes que «els del Papa, Biden o la Comissió Europea». En relació amb els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), la ministra Yolanda Díaz va reiterar que s’allargaran el que sigui necessari.