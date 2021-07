El sindicat republicà Intersindical va crear divendres la Unió Territorial de la Catalunya Central, que engloba les comarques del Bages, Moianès, Solsonès i Berguedà. Amb la constitució de la Unió Territorial de la Catalunya Central continua la implementació territorial del sindicat arreu del país. El coordinador que es va escollir a l’assemblea constituent de la UT de la Catalunya Central, Toni Casserras, va centrar com a principals objectius el creixement arreu dels municipis que formen la nova estructura territorial amb la finalitat d’esdevenir «un sindicat referent per a les treballadores i els treballadors que volen defensar els drets laborals, socials i nacionals i la consolidació de la Intersindical als centres de treball», segons el sindicat. La Intersindical té presència a diverses empreses de la Catalunya Central i es planteja créixer tant en afiliació com en representació als centres de treball.