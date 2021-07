El responsable d’El Sielu de Manresa, Jordi Cortès, afirmar sobre les noves restriccions a l'oci nocturn, imposades per Salut i que obliga el sector a tancar durant 15 dies, que «no tenim altre remei que abaixar la persiana. Potser ens vam equivocar quan vam tornar a obrir». En el seu cas no tenen terrassa i per tant han de tancar. Sí que continua obert Cal Bisbe, un establiment que serveix burgers.

Cortès creu que el tancament dels locals d’oci i de copes «s’allargarà», no pensa que només sigui per 15 dies. «Haurem d’estar a l’aguait», va afegir. Deia que estaven reunits per decidir què feien davant la nova situació epidemiològica i considerant optar per tancar fins a la Festa Major de Manresa quan va saltar la notícia del tancament, i afegia que, «si podem tornar per la festa major, estarem contents». I té coll avall que «havien de tancar per responsabilitat». El seu pensament era no continuar per l’alt índex de contagis.

Per la seva banda, el responsable de Casablanca, al polígon dels Trullols de Manresa, Nico Gutiérrez, deia que el seu establiment disposa d’un espai interior i un altre d’exterior, que podran mantenir obert. Com que tenen un aforament inferior a 500 persones, «tothom té la seva taula, la seva zona, i hi poden estar drets. És molt complicat aplicar la normativa si hi ha pista de ball», afirmava Gutiérrez, que afegia que «hem complert totes les mesures, control de temperatura a l’entrada, hem agafat les dades dels clients per si s’ha de fer seguiment, control espais, distàncies». Des de fa quinze dies, quan es va ampliar l’horari, «havíem agafat velocitat de creuer» pel que fa al volum de feina. Davant la nova situació, el seu públic, majoritàriament jove, és justament la franja d’edat no vacunada, «la més perjudicada en aquests moments». Ara només podran obrir a l’exterior, «complint totes les mesures», deia Gutiérrez.

Es mostra molt preocupat perquè a l’octubre tenen previst reobrir l’emblemàtic bar de copes Gris de Manresa. «Ara, primer és la salut de la gent. Si no millora la situació s’enduriran les restriccions, i no sabem què passarà», assegurava, i afegia que «segur que no dura 15 dies, en seran més. Cal que la gent jove es vacuni. Ara mateix només puc dir ai, ai, ai, davant la nova situació».