El preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista puja avui el 5,5%, fins als 98,72 euros/megavat hora (MWh), el tercer preu més car marcat en la història, només darrere dels 99,8 euros/MWh als quals va arribar el 2 de juliol i dels 103,76 euros que va registrar l’11 de gener del 2002.

Segons l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat, el preu més alt per a avui serà de 108,01 euros/MWh a les 09.00 hores i el més baix (92,05 euros/MWh) de 03.00 a 06.00 hores. Els 98,72 euros/MWh fixats per a demà s’aproximen als 99,8 euros/MWh que l’electricitat va aconseguir per al 2 de juliol en el mercat de majorista i superen els 94,99 euros/MWh del 8 de gener, quan coincidint amb la tempesta Filomena es va aconseguir el fins a aquesta data el segon preu més car de la història. El preu mitjà de l’electricitat s’ha situat per sobre dels 90 euros/MWh al mercat majorista en sis dels set primers dies de juliol. El preu de la llum al mercat majorista, on els productors d’electricitat casen les seves ofertes per a l’endemà, té un pes entorn del 24% en la factura de la llum dels consumidors acollits a la tarifa regulada, una mica més de deu milions. Els 17 milions al mercat lliure, que paguen els preus que posen les companyies amb les quals contracten el subministrament, no es veuen afectats per aquestes oscil·lacions.