El Museu de la Tècnica acollirà aquest dimecres l’acte d’inauguració de la primera Mobile Week Manresa, una iniciativa vinculada al Mobile World Capital Barcelona nascuda amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania un espai en el qual pod er participar activament dels canvis que porten les novetats tecnològiques.

L’arrencada d’aquest esdeveniment se celebrarà a les 18.30 h i comptarà amb els parlaments de Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa, i de Josep Gili Prat, regidor d’Ensenyament i Universitats. Inclourà la xerrada ‘Incorporació del teletreball a les organitzacions’, protagonitzada per Txell Bautista Quiñones, confundadora de Fibracat, presidenta de Fibracat TV i Premi Dona TIC 2020; i Mar Sabadell, professora de la UOC de l’Àrea d’Economia i Empresa, experta en responsabilitat empresarial en la prevenció de riscos laborals, teletreball i flexibilitat horària.

La conferència inaugural pretén ser una reflexió sobre la seguretat al lloc de treball, la necessitat d’inversió, la capacitat real de conciliar, l’impacte del teletreball en les desigualtats de gènere, la capacitat real del jovent per teletreballar, el paper dels representants sindicals, l’impacte de les TIC en el teletreball i l’impacte d’aquest per desplegar nous sectors TIC, segons fonts de l’organització, l’Ajuntament de Manresa (que assumeix els 10.000 euros de cost de la setmana), amb el suport de TIC Bages i la UPC i la col·laboració de la FUB, Althaia i la Cambra de Comerç, entre d’altres.

Aquesta és la primera vegada que Manresa fa de seu de la Mobile Week Catalunya. Del 7 al 10 de juliol s’han programat diferents conferències i tallers gratuïts que reuniran reconeguts ponents i experts de les noves tecnologies, amb l’objectiu d’apropar la tecnologia i el coneixement a l’empresa, i de vincular els centres de formació a la indústria de la comarca. El programa també compta amb activitats per apropar la tecnologia a tota la ciutadania.

Encara queden localitats lliures per algunes de les activitats. Es poden reservar a la pàgina https://mweek.com/manresa/. Avui també es farà un taller titulat «Videomòbil per a joves», de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9, a l’Oficina Jove, que anirà a càrrec de Carles Jódar i Normal López, de Gedi Mèdia. Demà serà el torn de «La intel·ligència artificial aplicada a la salaut» (de 9 a 12 a la sala d’actes de la FUB 2), «Estratègies per a l’economia 4.0» (de 9.30 a les 10.30 a la CAmbra de Comerç), «Eina i estratègies digitals de comunicació (10 a 12 h, online) i «Conviure amb la tecnologia, per a gent gran» (de 10 a 13 h, a la sala d’actes de la UPC).