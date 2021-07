La Comissió Europea preveu que l’economia espanyola creixi el 6,2% aquest any, tres dècimes més del que pronosticava a la primavera. Les previsions econòmiques de Brussel·les també apunten a un creixement del 6,3% el 2022, mig punt menys que en l’última projecció. Amb aquestes dades, i després del sotrac del 10,8% del PIB el 2020, Espanya se situa com la gran economia europea que més creixerà els propers dos anys, lluny de la mitjana a la Unió Europea, que serà del 4,8% el 2021 i del 4,5% el 2022. De fet, només creixeran més que Espanya Irlanda, Romania i Hongria. La CE preveu que l’economia espanyola repunti un 2% el segon trimestre de l’any, un 31% el tercer i el 2,7% el quart, després de la caiguda del 0,4% entre gener i març.

Segons l’informe de la Comissió Europea, els bons pronòstics per a l’economia espanyola es basen en «la millora de la situació sanitària i el progrés ràpid de la campanya de vacunació i l’aixecament gradual de les restriccions».

Pel que fa al mercat laboral, Brussel·les considera que el ritme de creació de feina i la sortida de treballadors dels ERTO «s’ha accelerat significativament des de la fi de l’estat d’alarma, el 9 de maig».

Aquesta situació, juntament amb la millora progressiva de la confiança empresarial i dels consumidors, fa que la Comissió Europea consideri que la recuperació s’està consolidant i seguirà els propers trimestres.

Segons Brussel·les, el consum i la inversió pujaran «amb força» aquest any i el vinent després de la caiguda abrupta del 2020 i, en el cas particular del consum, es beneficiarà del bon ritme del mercat laboral i d’una «normalització gradual del comportament d’estalvi de les llars».

La CE preveu que la inflació a Espanya sigui del 2,1% aquest any i de l’1,4% el 2022.

L’OCDE preveu que Espanya no recuperi l’ocupació abans del 2023

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) preveu que Espanya no recuperi l’ocupació prèvia a la pandèmia abans del 2023. Les projeccions de l’organisme publicades ahir apunten que l’atur es mantindrà sis punts percentuals per sobre de la taxa prèvia a la covid-19 a finals del 2022. En l’àmbit de l’OCDE també es preveu que l’atur sigui quatre punts percentuals superior al nivell previ a la covid-19 a finals del 2022. L’estudi constata que els treballadors de grups vulnerables pateixen més la crisi, així com els joves. La taxa d’atur juvenil a l’Estat és més de tres cops superior a la de la mitjana de l’OCDE. Quant als ERTO, l’informe apunta que han ajudat a conservar llocs de feina, però alerta que el fet que les empreses s’hagin de comprometre a no acomiadar en els sis mesos posteriors pot mantenir treballadors «atrapats en feines inviables». L’OCDE també reclama invertir en serveis públics d’ocupació i polítiques d’activació perquè és «essencial per reconstruir un mercat de treball inclusiu».