Als cent dies de ser al càrrec, el nou president de Pimec, Antoni Cañete, va fer una visita ahir a Manresa per mantenir un contacte estret amb el territori. Una prioritat, va recordar, que ja figurava al seu programa electoral. Al matí va celebrar un esmorzar de treball amb els mitjans, més tard va reunir-se amb la comissió executiva de la seu de la patronal a la Catalunya central i va dinar amb representants polítics i econòmics del territori. Cañete vol una Pimec «global, igualitària i integradora».

Durant la trobada amb els mitjans, a la qual el va acompanyar el president de la seu territorial, Esteve Pintó, Cañete va fer una crida als petits empresaris i autònoms (el 99,98% del teixit empresarial, que dona el 70% de l’ocupació i aporta el 60% del PIB, va recordar) a mobilitzar-se en favor del que anomena «activisme empresarial». Cañete reivindica que la pime figuri «al pont de comandament». «Els empresaris han de ser amb les organitzacions que els representen i els defensen, perquè si no altres ocuparan aquests llocs de responsabilitat», va dir el president de la patronal. Amb la finalitat de mobilitzar les pimes en favor del «capitalisme inclusiu», va anunciar un «gran acte» el proper 28 d’octubre a Manresa per aplegar pimes i autònoms.

En clau territorial, Esteve Pintó va recordar els reptes pendents i els objectius de Pimec: lluitar per millorar la connectivitat de les comarques centrals; treballar per ampliar l’oferta formativa en un sector clau aquí com el de l’auxiliar de l’automoció; prioritzar el comerç de proximitat, amb projectes com Ben Fet; i demanar celeritat en la concessió de llicències de camps fotovoltàics i parcs eòlics «viables», atès el «fre» que hi està posant la Generalitat, va dir Pintó. Quant a la mineria, l’altre pilar econòmic bagenc, Pintó va recordar que «entra en una noa etapa», però va insistir que «ICL pateix econòmicament pels preus de la potassa. Perd diners, però no hi ha risc de tancament, de moment». Pintó va avisar que la patronal entra «en una noa etapa de canvis», en què estarà pendent de «les noves tendències i de donar embranzida a nous mercats». Un període que reclama «una nova estratègia» i en la qual la patronal de la petita i la mitjana empresa ha de ser «un altaveu».

Cañete va insistir, també, en la «croada» que manté la patronal contra la morositat, una xacra davant la qual Pimec reclama sancions que no acaben de materialitzar-se tot i el suport legislatiu. «Hi ha 80.000 milions de deutes en factures pendents de cobrar», va lamentar.

Cañete va ironitzar que el país que ha inventat «l’helicòpter, el submarí i el pal de fregar» també ha donat a llum «el conforming, una manera de saltar-se la llei», va resumir. Cañete insistia que els 80.000 milions que deuen les grans empreses a les pimes «no compten com a deute i estan finançats per les petites i mitjanes empreses». El president de la patronal reclama que les empreses que no estiguin al corrent de pagament no puguin optar al mannà dels fons europeus. Per a Cañete, aquesta seria una demostració del que demana la patronal: «legislar pensant primer en els petits per fer gran el país. Això seria equitat i discriminació positiva».

Cañete també va insistir en el delicat moment de la indústria, en ple procés de reconversió tecnològica i de sectors claus. El president de la patronal va dir que «des del començament de segle, a Catalunya hem perdut 185.000 empreses i 250.000 llocs de treball, i mentre l’any 2000 la indústria suposava el 30% del PIB ara només és el 20%. I aquest canvi ha tingut més impacte a la Catalunya central», un territori amb un gran pes industrial.

En la seva intervenció, Antoni Cañete també va recordar que va arribar al càrrec després d’un «procés electoral no habitual», en què competia contra «una candidatura finançada per una mobilització externa a l’organització». Amb tot, les eleccions van tenir el 47% de participació i Cañete va rebre el suport del 84% dels votants.