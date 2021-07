BBVA canalitzarà 200.000 milions d’euros en finançament sostenible fins al 2025. Això suposa doblar els 100.000 milions, objectiu inicial anunciat al febrer de 2018. «Volem contribuir a l’esforç col·lectiu global davant el canvi climàtic i impulsar un creixement inclusiu que no deixi ningú enrere. Dos eixos que guien el nostre compromís i el nostre propòsit, que és posar a l’abast de tothom les oportunitats d’aquesta nova era», va declarrt el president de BBVA, Carlos Torres Vila. «La sostenibilitat és una prioritat estratègica per a BBVA. Reptes tan importants com el canvi climàtic o la lluita contra la desigualtat, suposen una tasca titànica que ens afecta a tots com a societat i que hem d’abordar a un ritme sense precedents», va assenyalar Torres Vila.