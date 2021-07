La Cambra de Comerç de Manresa va estrenar ahir el cicle «L’empresa del demà» parlant d’economia 4.0 i destacant el paper cabdal que hi tenen les persones. Núria Aymerich, experta en lideratge transformacional, va ser la ponent d’una sessió en què es va posar de relleu la importància de la formació i del lideratge perquè les persones, va dir, «són la clau de l’economia 4.0». Aymerich va assegurar que la capacitat de lideratge es pot aprendre i entrenar, i que no només l’han d’exercir aquells que estan a dalt de tot de l’organització sinó els professionals que hi treballen a tots els nivells. Aymerich va assegurar que el salt cap a l’empresa 4.0 té grans avantatges com la disminució dels accidents i els errors i la possibilitat de produir més i amb més qualitat. Per contra, els professionals actuals han de formar-se per poder donar resposta a les necessitats de les empreses 4.0 i aprendre a gestionar incerteses, ser flexibles, i sobretot liderar. «L’empresa del demà» és un cicle de xerrades sobre la indústria 4.0 que organitza la Cambra dins del programa TTT, impulsat per l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages.