L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) celebra, en un comunicat emès ahir, que el Consell Comarcal del Berguedà hagi aprovat el Pacte per a la Reactivació Econòmica del Berguedà. L’ACEB afirma que «el llum verd a la proposta suposa la modificació del pressupost del 2021 per incloure una dotació econòmica d’almenys 100.000 euros per començar a treballar en accions concretes per a l’impuls de l’economia comarcal». Per a l’ACEB l’aprovació suposa la culminació de la primera part del full de ruta marcada per la VisióACEB, que ara s’ha convertir-se en un nou pacte comarcal conjunt publicoprivat. La patronal berguedana diu que va impulsar «una proposta molt concreta i detallada per aconseguir reactivar econòmicament la comarca, un projecte que té l’objectiu d’arribar a un consens entre tots els agents públics i privats que en vulguin formar part».