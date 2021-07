El sector de l’edificació ha tancat el primer semestre de 2021 amb 2.019.190 metres quadrats visats, segons el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Aquestes dades suposen un descens de l’1,5% respecte al mateix període de 2020 i una caiguda del 15% en comparació amb els sis primers mesos de 2019. Després de tres semestres consecutius de davallada, aquest és el primer semestre que argumenta en relació als sis mesos anteriors.

Les demarcacions amb un descens més pronunciat han estat Lleida i Barcelona, amb caigudes del 13,7% i el 9,3% de la superfície visada, respectivament. Els municipis amb majors temps d’espera per obtenir una llicència es troben a la demarcació de Barcelona, la qual cosa impacta també en l’evolució de la superfície visada. La resta de demarcacions han presentat un comportament positiu, amb creixements del 120,3% a l’Ebre, un 23,5 a les Comarques Centrals. 17,9% a Girona i 9,2% a Tarragona. La superfície visada d’habitatge ha estat d’1.402.458 metres quadrats, un 2,8% més respecte al primer semestre de l’any anterior. L’Ebre, Girona i les Comarques Centrals han registrat un creixement positiu, amb una variació del 132,2%, 38,1% i 28%, respectivament. Per altra banda, aquest indicador ha caigut un 5,4% a Tarragona, un 7,1% a Lleida i un 6,7% a Barcelona. El primer semestre d’enguany s’han visat 6.251 habitatges a Catalunya, un 5,7% menys que el mateix període de l’any anterior. La principal causa d’aquesta davallada es troba a la demarcació de Barcelona, on el nombre d’habitatges projectats ha caigut un 24,2%.

D’altra banda, els projectes de no habitatge han caigut un 11,3% en aquest període a Catalunya. La superfície visada de projectes que tenen a veure amb l’activitat econòmica, com industrial, oficines i comerç, ha caigut un 10,9% respecte al mateix període de l’any anterior. La davallada s’ha concentrat a les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida.

El COAC es mostra «preocupat» per l’augment de l’endarreriment en la concessió de llicències d’obres. Els resultats de la segona edició de l’enquesta sobre llicències municipals a Catalunya evidencia un empitjorament «clar» de la situació de fa dos anys. El temps d’espera mitjà entre la presentació de la llicència i la concessió oscil·la al voltant dels 7,4 mesos, per sobre els 5,6 mesos registrats el 2019. Sant Cugat encapçala el temps màxim d’espera, amb una mitjana de gairebé 13 mesos, seguit de Cardedeu i Castellbisbal, amb prop de 12 mesos.