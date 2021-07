La Cerdanya i el Moianès se situen al capdamunt de les comarques amb més afiliacions a la Seguretat Social el mes de juny del 2021 respecte al mateix mes de fa dos anys, abans de la pandèmia. Segons les dades de l’Idescat, la diferència en les afiliacions a la Cerdanya d’un any respecte de l’altre ha estat del 8,69% en el cas de la Cerdanya i del 4,55% en el del Moianès. Anoia (+1,48%), Berguedà (+0,66%), Solsonès (+0,6%) i Alt Urgell (+0,08%) també registren dades positives en el mateix període, mentre que l’afiliació retrocedeix al Bages (-0,36%) però ho fa de manera més lleugera que al conjunt català (-1,02%).

Respecte del juny de l’any passat, quan l’economia estava en plena recessió pandèmica, els registres a la Cerdanya també són els millors del conjunt del territori central, però no són de les més destacades en el rànquing comarcal com ho són en la comparativa del 2019. Així, a la Cerdanya l’afiliació va créixer respecte de l’any passat el 9,05%, mentre que al Moianès ho va fer el 6,22%. A l’Anoia,l’increment també va estar per sobre de la mitjana catalana, amb el 5,06%. El Bages, el Solsonès i el Berguedà, amb augments respectivament del 3,42%, el 3,28% i 3,22%, van situar-se per sota de la mitjana nacional (4,32%).

En termes generals, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 30 de juny, augmenta un 4,3% respecte a l’any anterior i se situa en 3.322.256 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i els més intensos es presenten a l’Alta Ribagorça (12,1%), al Pallars Sobirà (11,7%) i a la Selva (10,5%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han registrat increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (2,4%), el Baix Llobregat (2,8%) i el Vallès Occidental (3,6%). En relació amb el mes de maig, el nombre d’afiliats ha augmentat un 1,1% al conjunt de Catalunya i només ha disminuït lleugerament al Baix Llobregat (-0,3%). L’augment interanual del nombre d’afiliats és més elevat en les dones (4,7%) que en els homes (4,0%). L’augment més elevat del nombre d’afiliades respecte d’afiliats s’ha traslladat a 34 de les 41 comarques.