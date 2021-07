El Govern tornarà a licitar el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell «a principis de setembre». Així ho va assegurat el secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, en una intervenció en la presentació del baròmetre Auto Mobility Trends, elaborat per Coche Global i Metyis.

Castellanos va assegurar que una de les prioritats de la Generalitat és la requalificació de «bona part» dels 143.000 treballadors del sector i va admetre que el centre d’FP –que arrossega retards des del 2015– és «una assignatura pendent». Castellanos està «convençut» que «aquesta vegada serà la bona» perquè s’ha fet una consulta prèvia que «dona garanties» que hi ha licitadors interessats a oferir un bon servei. «No podem continuar més temps desaprofitant una infraestructura d’aquest calibre», va insistir.

D’altra banda, Castellanos també va anunciar que el Govern vol posar en marxa una oficina per a la transformació de la indústria de la mobilitat i de l’automoció, que sigui «un punt de trobada», «estable» i «eficient» pel sector.

A més, va reiterar que «és especialment estratègic per a la Generalitat atraure un fabricant de primer nivell de bateries elèctriques». Per aconseguir-ho, l’Executiu està treballant amb el Govern espanyol per «flexibilitzar el marc temporal d’ajudes d’Estat», ja que, segons va indicar Castellanos, «sense una flexibilització difícilment podrem ser atractius per atraure aquest tipus d’empreses».

A banda de captar inversió en parts de la cadena de producció on no hi ha presència local, el Govern també apostarà per desplegar infraestructura que permeti funcionar al vehicle connectat i autònom, va prometre, abans d’assenyalar que cal «posar al dia» infraestructures clau per al sector com Idiada.

A propòsit d’això, Castellanos va voler enviar un missatge de «relatiu optimisme» per la reacció que està tenint el sector de l’automoció català a la transformació cap a l’electrificació. «El sector és resilient, dinàmic i amb capacitat d’adaptació. La sortida de la crisi del 2008 ens dona esperances de cara a aprofitar de millor manera les oportunitats dels fons Next Generation», va concloure.

Després d’un 2020 marcat per la pandèmia, els efectes negatius persisteixen el 2021 tot i que amb una millora en les previsions de les empreses d’automoció i mobilitat. Així, el 44,5% de les sondejades en l’estudi de Cotxe Global i Metyis esperen una millora dels ingressos aquest any, i el 22,7% preveu que es mantinguin i el 25% tem una nova disminució.

El 54,6% de les empreses preveu un descens de la facturació el 2021 entre el 10% i el 30%. Els casos més extrems corresponen al 22,6% de les companyies que esperen una retallada del negoci superior al 30%.

L’estudi també indica que les empreses que esperen una recuperació més gran del negoci són les centrades en nova mobilitat (85,7%), fabricants de vehicles (74,2%), proveïdors (55,2%) i concessionaris (27,9%). En general, el 41,5% de les empreses d’automoció i mobilitat preveuen que el sector retrocedeixi el 2021, pel 32,4% que espera una millora i el 22,7% que confia en un manteniment. Una de les conseqüències de la crisi sanitària ha sigut la disminució de la inversió prevista per part d’un 32% de les companyies al llarg del 2020. El 2021, el capítol d’inversions hauria de remuntar en un terç de les empreses enquestades, mentre que un 24% preveu reduir l’esforç inversor. L’aposta inversora més gran se centra en les companyies de serveis de nova mobilitat, el 85,7% de les quals ha planificat augmentar inversions.

El baròmetre pregunta a les empreses per l’interès a participar en projectes finançats amb fons europeus, un pla que desperta l’interès del 27,5% de les companyies del sector de l’automoció i la mobilitat, encara que amb moltes diferències. L’interès de les empreses en aquests projectes és molt desigual i va des del 100% de les firmes de serveis de nova mobilitat fins al 16% dels concessionaris passant pel 58% dels fabricants de vehicles i el 24% dels proveïdors de components i serveis.