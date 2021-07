El Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat el recurs presentat per l’empresa manresana Tous contra el registre per part d’una firma xinesa d’un dibuix o model de llum en forma d’ós. La cort de Luxemburg ha avalat l’opinió de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), que va admetre el registre al qual s’oposava Tous, titular de la marca figurativa amb forma d’ós amb una àmplia gamma de productes (de perfumeria, ulleres, joieria i bijuteria).

L’empresa xinesa Zhejiang China-Best Import & Export va registrar el 2017 un dibuix o model comunitari per a llums en forma d’ós. Tous va sol·licitar davant l’EUIPO la nul·litat del dibuix o model, adduint que no tenia caràcter individual i que s’havia fet un ús no autoritzat de la seva marca, protegida amb anterioritat. L’EUIPO va rebutjar la sol·licitud d’anul·lació que Tous va recórrer davant l’oficina, però aquest recurs va ser desestimat el 2020. Després, Tous es va dirigir al tribunal europeu. Per a la cort, l’oficina europea va estimar «encertadament encara que el grau de llibertat de l’autor en crear el dibuix o model és elevat en relació amb les formes gràfiques, aquest grau només és en el cas dels aparells d’enllumenat».