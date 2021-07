Avui [ divendres 9 de juliol] he assistit a un acte d’aquells xulos, que et fan sentir els colors de casa, i que donen sentit a moltes reivindicacions davant de les administracions per aconseguir que una activitat singular, com és l’explotació de les mines de potassa, pugui dir que avui té més futur que fa un any. S’ha inaugurat la rampa de Cabanasses. Han hagut de passar 8 anys per tal que s’hagi pogut fer realitat.

Entremig han passat moltes coses no sempre fàcils, alguns girs de guió, decisions traumàtiques com va ser el tancament de la mina de Sallent l’any 2020, sentències difícils de complir, però finalment avui s’ha tancat el cercle. I en aquest llarg viatge de l’empresa ICL m’agradaria recordar el suport que va rebre per part de la societat civil i econòmica del Bages per crear el clima social, econòmic i polític favorable per aconseguir la continuïtat de l’activitat minera al Bages i que va liderar Promineria i que va ser encara més visible en l’acte de 13 de maig del 2017, on milers de persones van donar suport a aquesta activitat.

Aquest camí ha estat ple de llums i ombres, i ha estat més llarg del desitjat. Avui es podia veure amb la presència de consellers i exconsellers, Recoder, Rull, Calvet, Puigneró i Laurà Vilagrà, que avui venia com a consellera de Presidència, i cal recordar que han hagut de passar molts anys per tenir tots els permisos per fer-ho possible. També ha estat un acte ple d’agraïments a tots el treballadors i treballadores de l’empresa. Però també, de suports , l’alcalde de Súria i el vicepresident Puigneró han desitjat que ICL tingui èxit i els han ofert el seu suport.

Avui, però, el seu president anunciava que encara no estava tot fet, havien d’aconseguir que l’activitat de la mina fos feta amb criteris de sostenibilitat tant econòmics com mediambientals, tots dos importants i compatibles.

Està bé, però, que la setmana ens porti bones notícies en un entorn de pandèmia, que encara ofega moltes activitats i no deixa veure la sortida del túnel en el terreny econòmic. Aquest segon trimestre en què les dades podrien ser més bones que el primer trimestre, les nostres empreses s’han hagut d’afrontar a problemes seriosos de subministrament de materials, el cas de la indústria d’automoció amb la manca de xips o un increment desmesurat dels cost de les matèries primeres, de l’energia o del transport. En un entorn en què la demanda encara és dèbil, sembla el còctel perfecte perquè les previsions de creixement d’enguany puguin veure’s afectades. Haurem de fer seguiment dels indicadors econòmics d’aquest segon trimestre per veure quin impacte tenen totes aquestes incerteses.

Mentrestant, el virus continua desbocat, amb milers de contagis diaris a Catalunya, i que, tot i l’avenç de la vacunació ( que porta bon ritme i amb uns protocols impecables), fa preveure que es podria tornar a donar algun escenari de confinament. De moment, les més afectades, les activitats d’oci nocturn. Mireu que era fàcil seguir el que vaig comentar en el meu darrer article quant a fer participar les farmàcies en el procés de testeig de possibles positius. Tenen els coneixements i les eines per poder-ho fer i amb una simple aplicació tenir tothom la mateixa informació i poder entrar als concerts, discoteques, bars... minimitzant el risc de contagi. Una simple app per enregistrar els resultats!

De totes maneres, podem estar orgullosos com a bagencs i bagenques, ja que des d’avui, amb la inauguració de la rampa de Cabanasses, tenim el punt artificial més baix de tot Catalunya, a 900 metres de profunditat.