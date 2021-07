Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va demanar en una reunió celebrada aquesta setmana amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que el Pla Estratègic per adaptar la Política Agrària Comuna (PAC) a la realitat del territori català «aposti pels professionals agraris exclusivament, sigui sostenible també des del punt de vista econòmic i doni més impuls als joves».

L’organització agrària adverteix que molts sectors exclosos de la majoria d’ajuts i que actualment ja estan en crisi «no podran adaptar-se a les noves exigències o veuran com augmenten els costos de producció per complir amb les noves normatives que impulsa la Comunitat Europea».

Representants de JARC van demanar el suport de la conselleria als professionals agraris catalans en el Pla Estratègic que haurà de presentar el Ministeri d’Agricultura a la Comissió Europea abans del 31 de desembre.

L’organització considera que «cap sector productor hauria de quedar exclòs dels ajuts directes de la PAC». «Això només serà possible si es destinen els ajuts als agricultors i ramaders que viuen de la seva activitat al camp», que, segons JARC, ha de representar com a mínim el 50% dels seus ingressos.

L’entitat reclama adaptar la PAC per donar suport als productors catalans, «que competiran amb els preus més baixos dels aliments importats de països tercers, que no compleixen els mateixos requisits en matèria ambiental, de benestar animal, sanitat, ús de fitosanitaris o condicions laborals». Això, segons JARC, «pot implicar el tancament de moltes explotacions catalanes i generar un canvi de model cap a grans explotacions agrícoles i ramaderes impulsades per fons inversors, en perjudici del teixit econòmic i social de les zones rurals».

Responsables de JARC assenyalen que un estudi per a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de l’any 2020 revela que dos de cada tres professionals són «agricultors de sofà».