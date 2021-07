Els llocs de feina a InfoJobs han augmentat un 20% al juny respecte al maig a Catalunya, amb un total de 47.980 vacants. Aquesta xifra és molt superior a la del mateix mes de l'any passat, amb 23.185 llocs oferts. El juny de 2020, les xifres de vacants respecte al període de confinament van registrar una notable millora, pel fet que es van suavitzar les restriccions a la mobilitat i el comerç, i el mercat va poder obrir tímidament durant el període de vacances. Enguany, les posicions de comercial i vendes, atenció al client i compres, logística i magatzem són les categories amb més vacants, un 14% del total, un 12,5% i un 11%, respectivament.

Atenció al client és la categoria que més creix, amb 6.003 vacants i un 37% més. A aquesta li segueix comercial i vendes i turisme i restauració, amb increments del 34% i el 27%, respectivament.

Les categories professionals amb pitjor comportament han estat finances i banca, amb un descens del 21%, i recursos humans, amb una caiguda del 7%.

Els llocs més demandats a Catalunya són el de teleoperador, representant comercial i venedor. El perfil de desenvolupador de "software" també guanya força i es consolida en la classificació per l'auge del sector TIC i la digitalització de les empreses.

De totes les vacants registrades a Catalunya, 18.634 llocs de feina (un 38% del total) oferien contractació de durada determinada, mentre que 12.415 vacants (un 26%) eren de durada indefinida.

Respecte al tipus de jornada, predominen les vacants que ofereixen jornada a temps complet, un 61% del total. El 17% de les ofertes proposaven una jornada parcial.

Les dades registrades per InfoJobs estan en línia amb les xifres publicades per la Seguretat Social i el Ministeri de Treball. El mercat laboral mostra senyals de recuperació a tot l'Estat gràcies a la temporada estival. Tot i això, les contractacions dels últims mesos són temporals i responen a l'augment de la demanda en sectors com l'hostaleria o la restauració.

InfoJobs preveu una consolidació de la tendència de creació d'ocupació a mitjà termini per la recuperació i la previsible arribada dels fons europeus. Tot i això, alerta que serà "clau" frenar l'augment de la taxa de contagis i avançar a bon ritme amb la campanya de vacunació.