La despesa turística estatal ha tancat juny el 4% per sobre els nivells del 2019, segons dades de BBVA Research. La tornada a la normalitat ha beneficiat sobretot algunes comunitats mediterrànies, com Andalusia, el País Valencià o Múrcia, que han superat els nivells previs a la pandèmia. Tot i això, la despesa dels estrangers continua el 20% per sota dels nivells previs a la pandèmia i suposa un llast per a la recuperació de tot el sector turístic. L’entitat té «bones perspectives» per als pròxims mesos i assegura que la recuperació de la despesa turística estatal al juliol i agost és «fonamental», ja que representa el 26% del total.

Les restriccions de mobilitat el 2020 van provocar una disminució del 80% de la despesa turística dels espanyols en els mesos més durs de la pandèmia i del 32% en el conjunt de l’any. El relaxament en les mesures durant l’estiu de l’any passat van ajudar a recuperar una part de la despesa perduda, però l’arribada de la segona onada a l’octubre va tornar a augmentar la bretxa de despesa respecte a anys anteriors.

Madrid, les Balears i l’estranger van patir les caigudes més pronunciades com a destinacions turístiques, amb descensos respecte al 2019 del 43%, el 44% i el 58%, respectivament. Les restriccions sanitàries van provocar un canvi en el comportament dels viatgers estatals i van substituir el turisme en l’estranger per desplaçaments domèstics.

El consum fora de la residència habitual va continuar caient a principis de 2021. Tot i això, la despesa va repuntar amb el progressiu aixecament de les restriccions en el segon trimestre i va avançar cap a la normalització.

L’efecte de la fi de l’estat d’alarma es va notar en la despesa realitzada pels residents de comunitats de l’interior, com Extremadura, Castella i Lleó o Castella-la Manxa, els més proclius a desplaçar-se. El juny, la despesa de residents de la Comunitat de Madrid va superar els nivells del mateix mes del 2019 en dotze regions de destinació.