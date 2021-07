El grup parlamentari del PSC-Units per avançar ha presentat de la mà del diputat i alcalde de Castellgalí Cristòfol Gimeno una bateria de preguntes en referència la situació de l’empresa Dayco Automotive, ubicada a Sant Fruitós de Bages, i sobre la qual pesa l’anunci de tancament. En un comunicat, els socialistes argumenten que en una reunió mantinguda amb membres de Comitè d’empresa, els representants del grup del PSC es van comprometre a portar el tema a la Cambra catalana «per conèixer les gestions i tràmits que ha dut a terme el Govern de la Generalitat, en relació a una empresa important de la nostra comarca». En aquest sentit, exposen que el Bages «té un important component industrial, una part molt lligada al sector de l’automoció. Considerem del tot indispensable mantenir, i a ser possible incrementar aquest sector, i evitar tancaments poc o gens justificats com el de l’empresa Dayco Automotive».

Es per aquest motiu que, diuen, «hem presentat aquesta bateria de preguntes per escrit, per a tot seguit, fer les accions i actuacions que considerem oportunes de cara a fer tot el possible per salvar aquesta important empresa».

Entre altres, demanen si el Govern ha mantingut reunions amb Dayco sobre aquesta decisió i possibles propostes i plans de futur; quins arguments ha exposat l’empresa a la Generalitat per justificar aquesta marxa; o si el Govern té previstes accions, i quines serien, per garantir la continuïtat d’aquests llocs de treball.

La multinacional nordamericana Dayco va anunciar el mes de maig a la plantilla de la seva fàbrica bagenca la intenció de dur a terme aquest tancament. En un comunicat als treballadors al·legava motius productius i econòmics, relacionats tant amb la situació del mercat de l’automoció, del qual Dayco (l’antiga Cremsa) és proveïdor, com la situació del grup en general i de la planta de Torroella de Baix en particular. L’empresa exposava que la recuperació del mercat de l’automoció no arribarà fins al 2024, fet que, deien, «impossibilita atreure nou negoci» per a la planta bagenca.

En total, de les 80 persones en plantilla, les afectades pel tancament serien una setantena, ja que la resta estan dedicades a activitats comercials que es mantindrien.

La plantilla de Dayco va dur a terme a mitjan juny una acció de protesta contra aquest anunci de tancament, quan va tallar l’N-141c a l’altura de Torroella de Baix (on hi ha ubicada la planta). Els treballadors van fer talls intermitents.