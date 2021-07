La rendibilitat dels pisos de lloguer de Catalunya s’ha situat en un 5,13% en el segon trimestre, segons un informe de pisos.com. Aquesta dada està lluny de la mitjana estatal del 6,26% però constitueix un «valor fiable» per als inversors, ja que l’estabilitat del mercat i la forta demanda de lloguer converteixen Catalunya en un dels principals epicentres per a la inversió a l’Estat. L’elevada demanda de lloguer compensa la seva menor rendibilitat i, per tant, el menor risc que corre l’inversor en l’operació.

La rendibilitat registrada en el segon trimestre suposa un increment d’una dècima respecte al mateix trimestre de 2020 (6,16%), però és inferior a la xifra registrada en el primer trimestre de l’any (6,44%).