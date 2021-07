El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que el projecte per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat rebrà una injecció de recursos públics «històrica» de 4.295 milions d’euros, en l’acte oficial de presentació del projecte abans que s’aprovi en el Consell de Ministres d’avui. A la inversió pública, cal sumar-hi 19.714 milions que aportarà el sector privat per electrificar l’ecosistema de l’automoció, fet que deixarà l’impacte total del projecte estratègic per a la aecuperació i transformació econòmica (PERTE) del sector en 24.009 milions d’euros. El cap de l’Executiu espanyol va assegurar que la iniciativa pot tenir un efecte multiplicador de fins a 19.000 milions d’euros el 2023 i pot fer que l’aportació del sector de l’automoció passi de representar l’11% al 15% del PIB el 2030.

«Estem parlant d’una inversió històrica, de 4.295 milions d’euros, finançats principalment pels fons Next Generation, una gegantina injecció de recursos públics», va dir Sánchez, que va titllar la iniciativa «d’un dels principals projectes industrials que s’ha generat a Europa», amb l’objectiu de situar l’Estat «a la primera línia» de l’automoció, en un moviment «sense precedents».

Per al desenvolupament del PERTE s’han de crear agrupacions de cinc empreses com a mínim, amb presència en almenys dues comunitats autònomes i comptar amb el 40% de participació de pimes. A més, es requerirà una entitat proveïdora de coneixement i que les empreses acreditin inversió pròpia i compromís amb l’ocupació.

En la presentació, Sánchez no va fer referència a la creació d’un gran consorci publicoprivat del Govern espanyol amb el grup Volkswagen i Iberdrola per muntar una planta de bateries, la ubicació de la qual encara és desconeguda.

El primer projecte estratègic impulsat per l’Executiu es dividirà en dos àmbits. Per una banda, l’impuls als projectes transformadors de la cadena de valor, que s’emporten gran part dels recursos públics (3.160 milions d’euros) i on s’inclou la investigació i desenvolupament de models, de bateries, de piles d’hidrogen, d’equips originals d’ensamblatge, etc. En aquest segment s’hi inclouen accions integrals per dissenyar i fabricar el vehicle elèctric que s’endú 2.975 milions d’euros o un programa per integrar la intel·ligència artificial a les cadenes de valor (45 milions).

El segon àmbit són les mesures facilitadores a la nova mobilitat, on s’inclouen els incentius a la demanda a través del pla Moves III (1.100 milions), el desplegament de xarxes 5G (14 milions) i els plans de formació del sector (21 milions). L’aportació del sector privat és especialment important en el desenvolupament i fabricació del vehicle elèctric (11.900 milions), així com en el pla d’incentius a la instal·lació de punts de recàrrega, l’adquisició de vehicles elèctrics o d’altres combustibles nets (7.608 milions)

Per ordenar tot aquest projecte, es crearà una aliança per al vehicle elèctric i connectat presidida per la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i amb «una persona de reconegut prestigi» com a vicepresident, perquè «lideri tota aquesta gran transformació», segons Sánchez.

Pel que fa al calendari, el Govern espanyol es proposa adjudicar els primers projectes del pla tecnològic d’automoció sostenible –dotat amb 40 milions públics– al llarg del tercer trimestre del 2021. Aquesta primera línia es licitarà avui i es dirigeix a fomentar la connectivitat i els components del vehicle elèctric intel·ligent i els sistemes de recàrrega.

No serà fins al quart trimestre del 2021 quan es convocarà el gran gruix dels ajuts dedicats a canviar de forma integral la cadena de valor. Pels primers tres mesos del 2022 es reserva l’entrada en marxa del programa per integrar la intel·ligència artificial en la cadena de valor i, cap a finals de l’any vinent, el full de ruta per impulsar el 5G. L’últim pas del PERTE serà el suport a la digitalització del sector i a espais de dades territorials, que es reserva per als últims tres mesos del 2023.