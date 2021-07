L’any de la pandèmia va fer estralls al mercat empresarial i laboral de les comarques centrals. El Bages i el Berguedà van perdre l’any passat 548 empreses respecte del 2019. Així, mentre el Bages va tancar aquell any amb 5.350 empreses, un any després el registre era de 4.905 (445 menys). En el cas del Berguedà, va passar de les 1.304 del desembre del 2019 a les 1.201 de finals de l’any passat (103 menys). Aquestes dades es desprenen de la «Memòria econòmica de Catalunya 2020», un informe que elabora la Cambra de Barcelona per encàrrec del Consell de Cambres de Catalunya, i que, en el cas de l’evolució dels comptes de cotització, només disposa de dades actualitzades a 31 de desembre del 2020 per a les comarques barcelonines.

En el cas de l’Anoia, la diferència d’empreses a finals del 2020 respecte d’un any abans va ser de 207, en passar de 3.252 a 3.045. Al Moianès, la pèrdua va ser de 17 empreses: de les 410 de finals del 2019 a les 393 del 31 de desembre del 2020.

En termes percentuals, el Bages va ser la segona comarca de Barcelona amb un registre més elevat de davallada empresarial, del 8,3%, només per darrera del Barcelonès, on la caiguda va ser del 9,3%. Això situa el Bages per sobre de la mitjana catalana (-7,9%) en disminució de comptes de cotització i una dècima per sota de la mitjana de la demarcació barcelonina (-8,4%), on el Barcelonès exerceix un gran pes a la província per les seves 8.367 empreses perdudes durant el 2020.

El Berguedà es va situar en el mateix registre que la mitjana catalana (-7,9%), mentre que l’Anoia (-6,4%) i el Moianès (-4,1%) van experimentar davallades inferiors a la mitjana nacional. De fet, el Moianès va ser la comarca de la demarcació barcelonina amb la pèrdua percentual menor d’empreses.

En el conjunt català, la diferència d’empreses va ser de -20.480 el 2020 respecte del 2019. En el cas del conjunt de la demarcació de Barcelona, la retallada va ser de 15.826 empreses.

L’evolució de l’afiliació

Quant a l’afiliació a la Seguretat Social segons la residència patronal, en la comparativa entre els anys 2019 i 2020 va augmentar a l’Anoia (0,1%) i especialment al Moianès (1,2%), mentre que es va reduir al Berguedà (-1,1%) i més significativament al Bages (-1,7%). Amb tot, les comarques centrals van experimentar registres millors que la mitjana catalana (-1,9%) i que la mitjana de la demarcació de Barcelona (-2,2%).

En el cas del Bages, va tancar el 2020 amb l’1,8% menys de dones afiliades i l’1,7% menys d’homes afiliats. A l’Anoia, va créixer lleugerament el de dones afiliades (0,1%) i es va mantenir estable el nombre d’homes. Al Berguedà es van perdre més afiliacions d’homes (-1,6%) que de dones (-0,6%), mentre que al Moianès va augmentar significativament més el nombre de dones afiliades (2,2%) que el d’homes (0,3%).

Per edats, al Bages es van perdre sobretot afiliats menors de 30 anys (-5,5%) i de la franja d’entre 30 i 44 anys (-4,9%), mentre que van créixer en la de 45 a 54 (1,9%) i en la de 55 anys i més (2,7%). L’Anoia va seguir un patró similar, amb la major pèrdua entre el grup més jove (-3,3%) i l’increment major entre el grup d’edat més elevada (4,5%). El Berguedà, en canvi, va perdre afiliats a la Seguretat Social en totes les franges d’edat menys en la de més de 55 anys (2,9%). Al Moianès, la pèrdua més elevada d’afiliacions va ser en la franja de 30 a 44 anys (-3,2%) i l’increment més gran en la franja dels més grans (3,3%).

Quant a l’evolució del nombre de persones sense feina, al Moianès va ser on més va incrementar-se percentualment el 2020 del conjunt de la demarcació de Barcelona respecte del 2019, amb un augment del 41,7%. Al Bages, en l’any tan atípic de la pandèmia, l’increment d’un any a l’altre va ser del 24,3%, un augment molt similar a l’experimentat a l’Anoia (24,5%). Al Berguedà, l’augment va ser una mica més elevat (26,5%).