La vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha avançat que el nombre de treballadors acollits a un expedient de regulació temporal d’ocupació (erto) ha baixat ja els de 400.000 davant els prop de 450.000 amb els quals va tancar el juny.

En una entrevista a la cadena SER, Calviño ha destacat també que el ritme de l’afiliació continua sent bo al juliol i ha insistit, qüestionada per una eventual pujada del salari mínim interprofessional (SMI), que la prioritat ara és la recuperació de l’ocupació i que «no és el moment» de canviar el marc. En la segona part de l’any, ha apuntat, es veurà «si podem reprendre aquest camí» d’increment de l’SMI, un compromís en què, ha assegurat, no hi ha discrepàncies al si del Govern com tampoc en el fet que la prioritat ara és la recuperació de l’ocupació.

Reforma laboral

Sobre els canvis en matèria de legislació laboral, i el dur rebuig expressat per la CEOE a les propostes del Ministeri de Treball, Calviño ha remarcat que es «concentraran esforços» per arribar a un acord abans de final d’any.

Sobre si aquests canvis han de suposar una derogació de la reforma laboral, la vicepresidenta ha insistit que s’ha de mirar al futur i no al passat.

Qüestionada també sobre si hi ha discrepàncies al si del Govern sobre aquest tema, Calviño ha assenyalat que el full de ruta de reformes enviat a Brussel·les està acordat dins del Govern i compartit amb els agents socials. No obstant, Calviño ha deixat clar que dins de la coalició hi ha un soci que té més representació parlamentària i que «lidera».