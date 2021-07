La taxa de variació anual de l'IPC a Catalunya es va mantenir estable al juny i es va tornar a situar en el 2,6%, la mateixa que el mes anterior, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta del quart mes consecutiu d'increments i, novament, suposa la pujada més accentuada des de l'abril del 2017, quan l'IPC va créixer un 2,8% anual. Els increments més destacats es van tornar a registrar en el transport, amb un 9,4%; seguit de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat i els transports, amb un 9,1%. També van pujar els aliments i les begudes no alcohòliques, en un 1,4%. Per contra, els preus en el grup de les comunicacions van retrocedir un 4,5%, en l'ensenyament ho van fer en un 4% i en restaurants i hotels en un 1,3%.

No obstant això, la variació anual en el grup dels transports va baixar sis dècimes, davant l'increment del 10,1% registrat al maig, mentre que en l'habitatge i els seus subministrament (aigua, electricitat i altres combustibles) van pujar quatre dècimes, del 8,7% al 9,1%. Per la seva banda, els aliments i les begudes no alcohòliques, van passar d'una taxa anual del 0,9% a l'1,4%. A l'altre costat de la balança, les comunicacions van mantenir el descens del 4,5% i l'ensenyament el 4% i s'han mantingut invariables durant el mes passat.

En la cistella de la compra, els grups que han registrat les majors pujades han estat, entre d'altres, el dels olis i greixos, amb un 10,8% (6,7 punts més); el de l'aigua mineral, els refrescos i sucs, amb un 7,4% (mig punt més); el de la carn d'oví i porcí, amb un 5% i un 1,8%, respectivament; el de la carn d'au en un 2,8%, i el peix fresc i congelat, amb un 1,5%. En canvi, han registrat descensos el pa i la llet, concretament d'un 1% i un 1,2%, respectivament; juntament amb el sucre, en un 2,5%.

Pel que fa a l'Estat, la taxa de variació anual de l'IPC també es va mantenir invariable, en aquest cas en el 2,7%. Els grups que més van influir van ser l'habitatge, amb un augment del 10,9%, cinc dècimes més que el mes passat, sobretot per l'augment de l'electricitat. De fet, l'IPC del juny ja ha inclòs els efectes de la nova tarifa de la llum, que va entrar en vigor fa unes setmanes. També han influït a l'alça l'increment dels preus dels aliments i les begudes no alcohòliques, amb un 1,1%, tres dècimes per sobre el mes de maig.

Per contra, els grups amb més influència negativa, van ser l'oci i la cultura van registrar una variació anual del -0,8%, un punt menys, i el transport va registrar una taxa del 8,9%, cinc dècimes menys, com a conseqüència dels preus dels carburants i lubricants, que van augmentat menys que fa un any.