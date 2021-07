Volkswagen ha confirmat que vol aprofitar els fons europeus per construir a l’Estat espanyol la tercera gigaplanta de bateries elèctriques del grup a Europa, que s’afegirà a les instal·lacions de l’automobilística a Alemanya i Suècia. Així ho va dir el conseller delegat del grup, Herbert Diess, en la presentació del full de ruta de l’empresa fins al 2030. El consorci alemany té la intenció «de convertir Espanya en un pilar estratègic de la seva campanya elèctrica» i es planteja «establir tota la cadena de valor dels cotxes elèctrics» a l’Estat, segons Diess. Volkswagen també preveu que el vehicle elèctric petit del grup es fabriqui a Espanya «a partir del 2025», tot i que la decisió final «dependrà del marc general i de les subvencions estatals» .

Volkswagen planteja finançar part de la potencial inversió amb els fons europeus Next Genera-tion i té previst participar en les convocatòries del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), que precisament va aprovar ahir el Consell de Ministres. La convocatòria dels ajuts s’obrirà a l’octubre i al febrer s’hauria de conèixer el resultat de la tramitació.

La planta de Seat a Martorell és la més gran en territori espanyol de la companyia, que també compta amb una fàbrica a Navarra. L’empresa dirigida per Wayne Griffiths fa temps que anuncia la intenció de produir un model elèctric petit per substituir el Seat Ibiza a partir del 2025, però la decisió final depèn de la matriu. La localització de la planta de bateries «asseguraria el subministrament de la producció prevista» de cotxes elèctrics a Espanya del grup, segons Volkswagen. D’aquesta manera, el grup puntualitza l’anunci de fa quatre mesos, quan va mostrar les seves intencions d’impulsar sis fàbriques de bateries a Europa, i afirmava que una d’elles seria al sud del continent, al sud de França o a la península Ibèrica. La instal·lació espanyola tindrà una capacitat anual per 40 gigawatts hora «a finals de la dècada» i comptarà amb un soci tecnològic que no s’ha desvetllat. Volkswagen tampoc ha especificat en quina comunitat autònoma es té la intenció de situar aquesta instal·lació.