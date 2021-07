Un fons d’inversió internacional ha entrat en l’accionariat de Fibracat a través del hòlding Avatel, que s’ha convertit en el sisè operador en fibra òptica de l’Estat. L’empresa manresana, el primer operador global de telecomunicacions de Catalunya, amplia així l’accionariat amb l’entrada d’un fons d’inversió amb capital internacional de 1.500 milions d’euros. L’entrada del fons internacional respon, com ha explicat l’empresa a Regió7, a una estratègia de creixement empresarial que ha de permetre la seva expansió i la consolidació del Projecte Fibracat 2025, que es farà públic el mes de setembre. L’empresa catalana continua sota la direcció de Josep Olivet i Meritxell Bautista, que en són els consellers delegats. Segons l’empresa, «no hi ha cap canvi en l’estratègia de negoci, la relació amb proveïdors, les condicions de contractació ni el servei de Fibracat, ni la relació amb els seus treballadors».

Fibracat, que s’ha destacat per la implicació catalanista del projecte i per la seva vocació feminista i de suport a les dones emprenedores, va ser fundada el 2013 com un projecte nascut de l’empresa prèvia Altecom. Fibracat va tancar el 2020 amb un volum de negoci de 6 milions d’euros, només 1,6 milions més que el 2018, en què va facturar 4,4 milions d’euros. Avatel, que el 2019 va facturar 32 milions d’euros i que suma 400 treballadors, està fent un gran projecte d’expansió per tot l’Estat, amb operacions com la compra del Grupo TV Horadada, que el va convertir en l’operador de fibra mòbil líder a Múrcia.